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Врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса

Обнаружение двух типов незрелых телец в крови поможет выявить риск тяжелого протекания болезни

сегодня, 17:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Команда немецких ученых Института клинической молекулярной биологии Кильского университета обнаружила в крови людей с COVID-19 показатель, который поможет понять, кому угрожает тяжелая форма коронавируса. Об этом сообщает DW.

Врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса

При тяжелом течении болезни в организме зачастую возникает чрезмерная воспалительная реакция. При коронавирусе повышается свертываемость крови и это приводит к образованию тромбов. Мегакариоциты — клетки-предшественницы тромбоцитов играют важную роль в процессе свертывания крови. Они обычно находятся в костном мозге, где трансформируются в тромбоциты.

Кроме того, ученые выявили в образцах крови людей с COVID-19 множество незрелых красных кровяных телец — предшественниц эритроцитов, которые обычно также созревают в костном мозге. Напомним, эритроциты отвечают за транспортировку кислорода. Незрелые эритроциты в крови указывают на недостаток кислорода. 

Обнаружение двух типов незрелых телец в крови  возможно поможет выявить риск тяжелого протекания болезни.

Напомним, сегодня, 2 декабря, ВОЗ ужесточила правила ношения масок.

Ранее "Комментарии" писали, что Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь, как сообщил президент Макрон.


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Источник: https://www.dw.com/ru/komu-ugrozhaet-tjazhelaja-forma-covid-19-uchenye-iz-frg-nashli-otvet/a-55794853
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