Врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса

Язык
Coinspot 02.12.2020
BTC/USD
18826.90
ETH/USD
588.59
LTC/USD
86.50
НБУ 02.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Команда немецких ученых Института клинической молекулярной биологии Кильского университета обнаружила в крови людей с COVID-19 показатель, который поможет понять, кому угрожает тяжелая форма коронавируса. Об этом сообщает DW.
При тяжелом течении болезни в организме зачастую возникает чрезмерная воспалительная реакция. При коронавирусе повышается свертываемость крови и это приводит к образованию тромбов. Мегакариоциты — клетки-предшественницы тромбоцитов играют важную роль в процессе свертывания крови. Они обычно находятся в костном мозге, где трансформируются в тромбоциты.
Кроме того, ученые выявили в образцах крови людей с COVID-19 множество незрелых красных кровяных телец — предшественниц эритроцитов, которые обычно также созревают в костном мозге. Напомним, эритроциты отвечают за транспортировку кислорода. Незрелые эритроциты в крови указывают на недостаток кислорода.
Обнаружение двух типов незрелых телец в крови возможно поможет выявить риск тяжелого протекания болезни.
Напомним, сегодня, 2 декабря, ВОЗ ужесточила правила ношения масок.
Ранее "Комментарии" писали, что Франция проведет массовую вакцинацию с апреля по июнь, как сообщил президент Макрон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости