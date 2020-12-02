Врачи научились прогнозировать тяжелую форму коронавируса

Команда немецких ученых Института клинической молекулярной биологии Кильского университета обнаружила в крови людей с COVID-19 показатель, который поможет понять, кому угрожает тяжелая форма коронавируса. Об этом сообщает DW.

При тяжелом течении болезни в организме зачастую возникает чрезмерная воспалительная реакция. При коронавирусе повышается свертываемость крови и это приводит к образованию тромбов. Мегакариоциты — клетки-предшественницы тромбоцитов играют важную роль в процессе свертывания крови. Они обычно находятся в костном мозге, где трансформируются в тромбоциты.

Кроме того, ученые выявили в образцах крови людей с COVID-19 множество незрелых красных кровяных телец — предшественниц эритроцитов, которые обычно также созревают в костном мозге. Напомним, эритроциты отвечают за транспортировку кислорода. Незрелые эритроциты в крови указывают на недостаток кислорода.

Обнаружение двух типов незрелых телец в крови возможно поможет выявить риск тяжелого протекания болезни.

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