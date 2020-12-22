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Хоть так нанюхались: полиция сожгла 6 кг наркотиков под Одессой (видео)

В мероприятии также приняли участие сотрудники СБУ, суда и уголовной полиции

сегодня, 13:58
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правоохранители Белгорода-Днестровского сожгли в карьере запасы наркотиков, которые изъяли из 25 уголовных производств. Об этом пишет издание "Думская". 

Хоть так нанюхались: полиция сожгла 6 кг наркотиков под Одессой (видео)

Аккерманская полиция "кремировала" 5 кг каннабиса, 18 граммов неизвестных психотропных веществ и маковую соломку. Утилизация наркотиков проходила под надзором спецкомиссии. В мероприятии также приняли участие сотрудники СБУ, суда и уголовной полиции. Сожжение задокументировано в отчете. 

Отдельно стоит отметить комментарии из соцсетей к данному действу:

"А был ли ветер в сторону города в этот момент?"

"Зажигали всем составом"

"Нужно было подключить наркоманскую общественность для надзора".

"Ну хоть так нанюхались"


Недавно задержали серийного грабителя аптек, который угрожал продавцам и забирал выручку. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. У хозяина не было средств на содержание животных из-за новой местной налоговой реформы, поэтому он был вынужден обратиться в зоозащитную организацию за помощью. Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что одессит организовал наркоплантацию на заднем дворе, где выращивал около 50 кустов конопли.  Полиция изъяла все, включая килограммы измельченного каннабиса, готового к употреблению, и приспособления для курения вещества. Виновного оправили по суд. 


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Источник: https://dumskaya.net/news/v-akkermane-politceyskie-sozhgli-bolshe-6-kilogr-133448/
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