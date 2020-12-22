Хоть так нанюхались: полиция сожгла 6 кг наркотиков под Одессой (видео)

Правоохранители Белгорода-Днестровского сожгли в карьере запасы наркотиков, которые изъяли из 25 уголовных производств. Об этом пишет издание "Думская".

Аккерманская полиция "кремировала" 5 кг каннабиса, 18 граммов неизвестных психотропных веществ и маковую соломку. Утилизация наркотиков проходила под надзором спецкомиссии. В мероприятии также приняли участие сотрудники СБУ, суда и уголовной полиции. Сожжение задокументировано в отчете.

Отдельно стоит отметить комментарии из соцсетей к данному действу:

"А был ли ветер в сторону города в этот момент?" "Зажигали всем составом" "Нужно было подключить наркоманскую общественность для надзора". "Ну хоть так нанюхались"





Недавно задержали серийного грабителя аптек, который угрожал продавцам и забирал выручку. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. У хозяина не было средств на содержание животных из-за новой местной налоговой реформы, поэтому он был вынужден обратиться в зоозащитную организацию за помощью. Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусом.

Ранее "Комментарии" сообщали, что одессит организовал наркоплантацию на заднем дворе, где выращивал около 50 кустов конопли. Полиция изъяла все, включая килограммы измельченного каннабиса, готового к употреблению, и приспособления для курения вещества. Виновного оправили по суд.

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