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Серийный грабитель аптек пойман в Одессе

Мужчине грозит тюремный срок от 7 до 10 лет

сегодня, 18:43
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правоохранители Одессы задержали серийного преступника, который только в декабре ограбил 6 аптек и магазинов. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции. 

Серийный грабитель аптек пойман в Одессе

Как пишет издание, 35-летний гражданин становился последним в очередь, чтобы дождаться, пока все покупатели уйдут и остаться наедине с продавцом. Преступник угрожал оружием сотрудникам аптек и магазинов, забирая выручку. 

"Действовал дерзко и решительно: дожидался, пока на объекте оставался только продавец, заходил внутрь, перепрыгивал через витрину и, угрожая пистолетом, забирал выручку", — изданию правоохранительные органы.

Мужчина находится в изоляторе. Прокуратура открыла дело. Его будут судить за разбой по ч.2 ст.187 УК Украины, которая предусматривает тюремный срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. У хозяина не было средств на содержание животных из-за новой местной налоговой реформы, поэтому он был вынужден обратиться в зоозащитную организацию за помощью. Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусом. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что одессит организовал наркоплантацию на заднем дворе, где выращивал около 50 кустов конопли.  Полиция изъяла все, включая килограммы измельченного каннабиса, готового к употреблению, и приспособления для курения вещества.



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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesse-zaderzhali-seriynogo-razboynika-133338/
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