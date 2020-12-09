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Одесситы создали Telegram-канал по сбыту наркотиков

Владелец канала также наносил рекламу на дома красной краской

сегодня, 13:56
Автор:

Татьяна Лозовенко

Правоохранители задержали 35-летнего одессита, который вел Telegram-канал по продаже наркотиков. Об этом сообщает Думская.

Одесситы создали Telegram-канал по сбыту наркотиков

Как пишет издание, во время обыска в квартире мужчины нашли более 2,5 кг наркотиков. По словам прокуратуры, там же он хранил трафареты и баллончики с краской, чтобы наносить на дома рекламу своего предприятия.

Проводится расследование по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное хранение, продажа наркотиков). Фигуранту грозит от 6 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, вчера, 8 декабря, стало известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов. Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусом.

Как писали "Комментарии", Pfizer опубликовала на странице компании в Twiiter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от других вирусных заболеваний. СМИ также сообщили, что администрация Трампа отказалась от покупки еще ста миллионов доз вакцины Pfizer, пока производитель не выполнит обязательства перед другими странами.



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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesse-zaderzhali-administratora-telegram-kana-132401/
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