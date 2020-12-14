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Одессит организовал наркоплантацию на заднем дворе: полиция все изьяла

Хозяин выращивал в теплице около 50 кустов конопли

сегодня, 12:34
Автор:

Татьяна Лозовенко

Полицейские обнаружили наркоплантацию во дворе частного дома в Киевском районе Одессы. Хозяин выращивал в теплице около 50 кустов конопли. Об этом пишет Думская со ссылкой на отчет Нацполиции. 

Одессит организовал наркоплантацию на заднем дворе: полиция все изьяла

Наркоплантация в Одессе

В ГУНП сообщили изданию, что во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли полтора килограмма высушенной конопли и еще килограмм измельченного каннабиса, который был готов к употреблению, а также приспособления для курения наркотика.

Открыто уголовное производство по ст.309 (незаконное производство, хранение, распространение наркотиков) и ст.310 (посев, выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. 

Напомним, недавно полиция в Одессе задержала мужчину, который зашел в "Макдональдс" на Дерибасовской и угрожал посетителям, что взорвет гранату.

9 декабря в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов.

Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусомКак писали "Комментарии", Pfizer опубликовала на странице компании в Twiiter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от других вирусных заболеваний.

СМИ также сообщили, что администрация Трампа отказалась от покупки еще ста миллионов доз вакцины Pfizer, пока производитель не выполнит обязательства перед другими странами. Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило, что получит меньше доз вакцины Pfizer / BioNTech от Covid-19, чем ожидалось в январе. Причина — проблема на производственной линии компании Pfizer.






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