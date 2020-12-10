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Главная Новости Общество происшествия В Одессе пытались взорвать Макдональдс на Дерибасовской
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В Одессе пытались взорвать Макдональдс на Дерибасовской

На место прибыли десятки сотрудников полиции, пожарной службы и взрывотехники, которые окружили здание

сегодня, 14:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Полиция задержала мужчину, который зашел в "Макдональдс" на Дерибасовской и угрожал посетителям, что взорвет гранату. Об этом пишет Думская.

В Одессе пытались взорвать Макдональдс на Дерибасовской

Как сообщает издание, на место прибыли десятки сотрудников полиции, пожарной службы и взрывотехники, которые окружили здание. Правоохранители обезвредили нападавшего. Подробности инцидента не сообщаются. 

Напомним, вчера, 9 декабря, в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов.

Ранее СМИ сообщали, что Одесский медуниверситет хотят превратить в больницу для зараженных коронавирусом. Как писали "Комментарии", Pfizer опубликовала на странице компании в Twiiter инструкцию, чтобы научить читателей отличать коронавирус от других вирусных заболеваний. СМИ также сообщили, что администрация Трампа отказалась от покупки еще ста миллионов доз вакцины Pfizer, пока производитель не выполнит обязательства перед другими странами.



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Источник: https://dumskaya.net/news/na-deribavsovskoy-v-makdonaldse-zaderzhali-muzhc-132474/
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