Проблемы на производстве: Pfizer не поставят в срок обещанную вакцину против COVID-19

Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило, что получит меньше доз вакцины Pfizer / BioNTech от Covid-19, чем ожидалось в январе. Причина — проблема на производственной линии компании Pfizer. Базирующийся в бельгийском Антверпене филиал Pfizer должен был распространить препарат в ЕС, поэтому пострадает не только Бельгия, как пишет издание The Brussels Times.

Вакцина против коронавируса Pfizer

"Pfizer проинформировал ЕС, что обещанные 25 миллионов доз к концу декабря не будут поставлены", — сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке.

Другие страны столкнулись с той же проблемой. Нидерланды ожидали в январе одного миллиона доз, но получат только половину от этого количества. Великобритания, первой одобрившая вакцину, получила только пять миллионов из десяти миллионов обещанных. По данным Financial Times, проблема заключается в нехватке липидных частиц, используемых для транспортировки материала РНК.

Компания пообещала, что любое отставание от графика будет устранено в феврале, чтобы вакцинация продолжалась в соответствии с планом.



Pfizer — первая вакцина, получившая одобрение агентства ЕС по лекарствам, и рассматривается как ключ к снятию ограничений, действующих по всей Европе. Между тем, ждут своего часа и другие вакцины.

Напомним, Минздрав Великобритании объявил, что с понедельника люди, которые контактировали с зараженным коронавирусом должны уйти на самоизоляцию на 10 дней вместо 14. Меры согласованы по всей территории Великобритании.

Ранее "Комментарии" сообщали, что лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса





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