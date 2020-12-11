AstraZenecа объединится с российской вакциной "Спутник V"

В пятницу, 11 декабря, лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro и РБК.

Вакцина против коронавируса AstraZeneca

"Мы объявляем о старте программы клинических испытаний для оценки безопасности и иммуногенности комбинации ASD1222, разработанной AstraZeneca, Оксфордским университетом и Sputnik V", — говорится в заявлении.

Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября.

Как пишет РБК, в компании рассказали о сходстве препаратов AZD1222 и "Спутник V", которые созданы на основе аденовирусных векторов со встроенным шиповидным белок вируса SARS-CoV-2.

Cегодня ночью стало известно, что FDA в США официально одобрило вакцину Pfizer, о чем компания сообщила в Twitter.

Этому событию предшествовала вчерашняя публикация результатов испытаний Pfizer в научном издании, так как AstraZeneca негласно обвинила Pfizer в cокрытии данных и отсутствии публикации в рецензируемом научном издании. Кроме того, 9 декабря стало известно, что Турция отказалась покупать российскую вакцину против коронавируса. В тот же день, 9 декабря, Канада объявила, что одобрила вакцину альянса Pfizer / BioNTech, став третьей страной после Великобритании и Бахрейна, которая дала зеленый свет.

Напомним, Южная Корея заявила недавно, что подписала соглашение о поставке вакцин Pfizer и Moderna против коронавируса для 44 миллионов человек в следующем году, но не будет спешить с вакцинацией

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам.









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