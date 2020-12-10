Pfizer подтвердили эффективность 95%, опубликовав результаты в научном журнале

Вакцина против коронавируса Pfizer

Pfizer и BioNTech объявили сегодня, что Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты, подтверждающие безопасность и эффективность вакцины. Об этом Pfizer сообщили в Twitter.

В испытании участвовало 43 448 людей в возрасте 16 лет и старше, 21 720 из которых получали BNT162b2, а 21 728 — плацебо в двухдозовом режиме 30 мкг BNT162b2 с интервалом 21 день. Испытания подтвердили эффективность вакцины 95%.

"Эти основные данные демонстрируют, что наша вакцина-кандидат от COVID-19 очень эффективна в предотвращении заболевания COVID-19 и в целом хорошо переносится. Они являются свидетельством исключительных усилий по быстрому созданию эффективной вакцины с благоприятным профилем безопасности и служат основой для наших нормативных документов по всему миру", — сказала Катрин Ю. Янсен, доктор философии, старший вице-президент и руководитель по разработке вакцин Pfizer.



"Поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти и разрушать жизни очень многих людей, мы надеемся, что эти данные укрепят уверенность в глобальных возможностях, которые помогут нам бороться с этой разрушительной пандемией".



Публикация дополнительных данных фазы 3 исследования в известном рецензируемом журнале подчеркивает приверженность прозрачности и научной строгости, как добавляет специалист.

Напомним, публикация данных Pfizer последовала сразу после оглашения 8 декабря результатов испытания вакцины AstraZeneca, которая негласно обвинила Pfizer в сокрытии важной информации о препарате и отсутствии публикации в научном издании.

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