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Pfizer подтвердили эффективность 95%, опубликовав результаты в научном журнале

Испытания подтвердили эффективность вакцины 95%

сегодня, 19:21
Автор:

Татьяна Лозовенко

Pfizer подтвердили эффективность 95%, опубликовав результаты в научном журнале

Вакцина против коронавируса Pfizer

Pfizer и BioNTech объявили сегодня, что Медицинский журнал Новой Англии опубликовал результаты, подтверждающие безопасность и эффективность вакцины. Об этом Pfizer сообщили в Twitter.

В испытании участвовало 43 448 людей в возрасте 16 лет и старше, 21 720 из которых получали BNT162b2, а  21 728 — плацебо в двухдозовом режиме 30 мкг BNT162b2 с интервалом 21 день. Испытания подтвердили эффективность вакцины 95%.

"Эти основные данные демонстрируют, что наша вакцина-кандидат от COVID-19 очень эффективна в предотвращении заболевания COVID-19 и в целом хорошо переносится. Они являются свидетельством исключительных усилий по быстрому созданию эффективной вакцины с благоприятным профилем безопасности и служат основой для наших нормативных документов по всему миру", — сказала Катрин Ю. Янсен, доктор философии, старший вице-президент и руководитель по разработке вакцин Pfizer.

"Поскольку количество случаев COVID-19 продолжает расти и разрушать жизни очень многих людей, мы надеемся, что эти данные укрепят уверенность в глобальных возможностях, которые помогут нам бороться с этой разрушительной пандемией".

Публикация дополнительных данных фазы 3 исследования в известном рецензируемом журнале подчеркивает приверженность прозрачности и научной строгости, как добавляет специалист. 

Напомним, публикация данных Pfizer последовала сразу после оглашения 8 декабря результатов испытания вакцины AstraZeneca, которая негласно обвинила Pfizer в сокрытии важной информации о препарате и отсутствии публикации в научном издании.


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Источник: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005703/en/Pfizer-and-BioNTech-Announce-Publication-of-Results-from-Landmark-Phase-3-Trial-of-BNT162b2-COVID-19-Vaccine-Candidate-in-The-New-England-Journal-of-Medicine
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