Ученые подтвердили эффективность вакцины AstraZeneca, в отличие от препарата Pfizer

Вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet.

Вакцина против коронавируса AstraZeneca

Публикация этих результатов, тщательно проверенных независимыми учеными, подтверждает, что эта вакцина в среднем эффективна на 70%, что соответствует результатам, объявленным AstraZeneca 23 ноября, пишет Le Figaro.

Это одна из трех наиболее совершенных вакцин, которую мир получил всего через год после начала новой болезни. Два других препарата — это лаборатория американской Moderna и американо-германского альянса Pfizer / BioNTech, с которой Соединенное Королевство начало свою кампанию вакцинации во сегодня, 8 декабря. Последние два имеют КПД 94,1% и 95% соответственно. Их подробные данные пока не публиковались в научных журналах, но были отправлены в различные агентства по лекарственным средствам.

Именно на этом основании Великобритания уже разрешила Pfizer / BioNTech. Данные этой вакцины также были обнародованы во вторник Агентством США по лекарственным средствам (FDA), согласно которым она не представляет риска для безопасности, что открывает путь для ее предстоящего разрешения в США.

Факт публикации данных позволяет ученым всего мира подробно изучить их и получить более четкое представление об эффективности и безопасности вакцины.

Напомним, Южная Корея заявила сегодня, что подписала соглашение о поставке вакцин против коронавируса для 44 миллионов человек в следующем году, но не будет спешить с вакцинацией

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам.









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