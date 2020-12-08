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Главная Новости Общество медицина Ученые подтвердили эффективность вакцины AstraZeneca, в отличие от препарата Pfizer
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Ученые подтвердили эффективность вакцины AstraZeneca, в отличие от препарата Pfizer

Публикация данных AstraZeneca позволяет ученым всего мира изучить их. Pfizer держат информацию втайне

сегодня, 19:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Вакцина против Covid-19, разработанная AstraZeneca и Британским Оксфордским университетом, во вторник стала первым препаратом, эффективность которого была подтверждена научным журналом The Lancet. 

Ученые подтвердили эффективность вакцины AstraZeneca, в отличие от препарата Pfizer

Вакцина против коронавируса AstraZeneca

Публикация этих результатов, тщательно проверенных независимыми учеными, подтверждает, что эта вакцина в среднем эффективна на 70%, что соответствует результатам, объявленным AstraZeneca 23 ноября, пишет Le Figaro.

Это одна из трех наиболее совершенных вакцин, которую мир получил всего через год после начала новой болезни. Два других препарата — это лаборатория американской Moderna и американо-германского альянса Pfizer / BioNTech, с которой Соединенное Королевство начало свою кампанию вакцинации во сегодня, 8 декабря. Последние два имеют КПД 94,1% и 95% соответственно. Их подробные данные пока не публиковались в научных журналах, но были отправлены в различные агентства по лекарственным средствам.

Именно на этом основании Великобритания уже разрешила Pfizer / BioNTech. Данные этой вакцины также были обнародованы во вторник Агентством США по лекарственным средствам (FDA), согласно которым она не представляет риска для безопасности, что открывает путь для ее предстоящего разрешения в США.  

Факт публикации данных позволяет ученым всего мира подробно изучить их и получить более четкое представление об эффективности и безопасности вакцины.

Напомним, Южная Корея заявила сегодня, что подписала соглашение о поставке вакцин против коронавируса для 44 миллионов человек в следующем году, но не будет спешить с вакцинацией

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам.




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Источник: https://www.lefigaro.fr/societes/covid-19-astrazeneca-premier-vaccin-aux-resultats-valides-par-une-revue-scientifique-20201208
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