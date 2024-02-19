Не сидит пока никто: резонансные дела о коррупции и хищениях во время войны

В то время, как руководители антикоррупционных органов Украины получают ежегодную зарплату в сотни тысяч, а то и миллионы гривен, резонансные дела, открытые в военное время, остаются пока без приговоров. Даже по делам, которые расследуются в связи с хищениями миллиардов гривен на нуждах ВСУ.



Судьба резонансных дел о коррупции во время войны. Фото из открытых источников

"Комментарии" решили разобраться, что же происходит с рядом резонансных уголовных дел, вызвавших, широкий отклик в украинском обществе.

Некачественные бронежилеты на 16 млн евро и 17 млн грн у замминистра обороны

Громким делом в сфере обороны Украины в 2022-м году стало уголовное производство по факту закупки некачественных бронежилетов для ВСУ на сумму в 16,6 млн грн. Во время одного из обысков по делу у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка нашли 17 млн грн, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро. Тогда же обыски провели и у начальника департамента госзакупок МО Украины Богдана Хмельницкого.

Как выяснили "Комментарии", в настоящий момент уголовное производство № 12022000000000510, возбужденное по этому факту еще в июне 2022 года, курируется Святошинской окружной прокуратурой столицы. Кто же из бывших или нынешних работников оборонного ведомства проходит в уголовном производстве и в каком качестве (свидетеля, подозреваемого), ответить в прокуратуре не могут из-за тайны следствия и ограничений законодательства, связанной с защитой персональных данных.

Дело бизнесмена Игоря Гринкевича – все сидят, а ущерб в миллиард гривен не возмещен

Наиболее ярким коррупционным скандалом 2023 года стала закупка бронежилетов и шлемов по договору Минобороны с рядом фирм львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. При этом, сами компании бизнесмена такую продукцию не производят и выступали в сделке как посредники. Однако, часть снаряжения, якобы, была не только закуплена по завышенным ценам, но и вообще не поступила на склады Минобороны.

Хотя в семье бизнесмена все эти обвинения отрицали, сам Гринкевич и его сын Роман были арестованы.

В Офисе же Генерального прокурора Украины в ответе "Комментарии" подчеркнули, что отец и сын создали целую преступную организацию, нанесшую государству ущерб на 934 млн грн. Поскольку санкция статьи предполагают конфискацию имущества, в ОГПУ надеются, что ущерб государству удастся возместить.

Также в настоящий момент идет следствие, в ходе которого пытаются выяснить, причастны ли к хищениям должностные лица Министерства обороны Украины.

В Государственном бюро расследований Украины уточнили для "Комментарии", что подозреваемым сообщили о подозрении по статьям 190 и 255 УК Украины, что грозит им лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Также наложены аресты на имущество как подозреваемых, так и принадлежащих им компаний.

Военком Борисов сидит в СИЗО, следствие идет своим ходом

Действия сотрудников ТЦК, связанные с мобилизацией в Вооруженные силы Украины, давно вызывают недовольство украинцев и постоянные скандалы. Но с другой стороны эти же члены Центров могут "помочь" мобилизации избежать, правда за немалые деньги.

В числе таких "помощников" оказался военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, у которого журналисты и следствие обнаружили имущества на миллионы евро, в том числе и виллу в Испании. Еще в июле 2023 года мужчина был арестован под залог в 150 млн грн и пребывает в СИЗО до сих пор.

В национальном антикоррупционном бюро Украины, осуществляющем следствие по данному вопросу, заявили, что военкому инкриминируют незаконное обогащение, статья 368-5 УК Украины. В случае обвинительного приговора ему от 5 до 10 лет лишения свободы. При этом следствие продолжается и его ведет третий отдел Территориального управления Государственного бюро расследований Украины.

Экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву грозит 12 лет тюрьмы

Дело бывшего председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева затерялось на фоне миллиардных хищений на оборонке, хотя в момент, когда он выписал себе премии на 1 млрд грн по итогам выигранного НАКом Стокгольмского арбитража, это была топ-тема.

С тех пор Коболев был уволен, пребывал заграницей, а вернувшись в Украину, получил подозрение от НАБУ за выдачу себе 261 млн грн, что по версии Бюро на 230 млн грн больше законной премии и потому является хищением государственных средств, статья 191 УК Украины.

Как гласит ответ Офиса генпрокурора Украины "Комментарии", еще в ноябре обвинительный приговор был передан в Высший антикоррупционный суд Украины, и в случае признания Андрея Коболева виновным ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В НАБУ также подтвердили передачу обвинительного приговора по экс-главе "Нафтогаза" в Высший антикоррупционный суд Украины.

В ГБР дать данные без письменного согласия следователя или прокурора отказались.

Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев изучает материалы следствия

Теперь уже бывший председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев, несомненно самый высокопоставленный работник судебной системы, к тому же еще и задержанный на получении взятки в 2,7 млн дол. по версии НАБУ в мае 2023 года.

Хотя защита считает, что взятка "провоцировалась" самими агентами НАБУ. Но материалы дела уже представлены защите Князева и ему самому для изучения перед передачей обвинительного заключения в суд.

В Офисе Генерального прокурора Украины подчеркнули "Комментарии", что с материалами следствия Всеволод Князев и его защита могут ознакомиться до 1 марта.

Причем, делать это он будет уже на свободе, ведь в среду, 31 января, за Всеволода Князева был внесен залог в 18 млн грн, ранее залог был установлен в 107 миллионов гривен и менялся уже 7 раз.

Вместо 100 тысяч мин для ВСУ – убытки в 1,4 млрд грн и 5 арестованных

Осенью 2023 года вспыхнул еще один скандал. Он касался покупки 100 тысяч минометных боеприпасов калибром 82 и 120 мм для ВСУ, которые Минобороны заказало у посредника в лице ООО "Львовский арсенал". Компания обещала поставить боеприпасы, купив их в Хорватии, на что получила 100% предоплату, но боеприпасов украинская армия так и не увидела.

Европейские партнеры открестились от "Львовского арсенала" и его владельца Юрия Збитнева, назвав их некомпетентными. Правда, в отличие от семейства Гринкевичей "Львовский арсенал" и до масштабного вторжения РФ занимался оружейным бизнесом, хотя и не всегда удачно.

Тем не менее, в СБУ посчитали, что имела место кража бюджетных средств и 27 января были задержаны 5 участников сделки. Правоохранители надеются, что удастся вернуть средства, которые были арестованы на банковских счетах заграницей.

В Офисе генпрокурора пояснили "Комментарии", что следствие по данному факту ведется, но какие-либо подробности сообщить отказались.

В государственном бюро расследований Украины сослались на тайну досудебного следствия и отказались сообщить детали.

Золотые яйца по 17 гривен — есть дело, но подозреваемых нет

Ставшие уже притчей во языцех и настоящим мемом, куриные яйца по 17 гривен, купленные для питания ВСУ в бытность министра обороны Алексея Резникова, стали первым камнем, который сдвинул коррупционную "гору" в оборонном ведомстве.

Но как гласит ответ "Комментарии" из Генеральной прокуратуры, хотя по данному факту и было открыто уголовное производство и по нему ведутся некие следственные действия, никаких подозреваемых в данном расследовании, так и нет.

Государственная земля и компания MacPaw

"Наезд" силовиков на компанию MacPaw вызвал огромный резонанс в бизнес-сообществе Украины. Даже министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, заявил, что "ему стыдно" за действия правоохранителей и "нельзя останавливать работу компании из-за спора по участку земли".

Как писали "Комментарии", претензии силовиков были вызваны, якобы, хищением у государства нескольких земельных участков, на которых MacPaw построил базу отдыха, чем также нарушил экологическое законодательство.

Как ответили в Офисе Генерального прокурора, землю у MacPaw отобрать и вернуть государству не удалось, но прокуратура планирует оспорить это решение в судах высшей инстанции.

Сделка на 1,5 миллиарда – подозреваемых нет

В конце 2023 года журналист издания Цензор.Нет Татьяна Николаенко рассказала о странной сделке государственного специмпортера "Прогресс". Компания решила закупить у польской фирмы "Alfa" САУ "Гвоздика", 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и 122-мм ракеты к РСЗО "Град".

При этом никто не обратил внимание на тот факт, что "Alfa" к тому времени уже не выполнила обязательства по заключенным ранее договорам с МО на сумму более 1,7 млрд грн.

И так сложилось, что и по контракту на снаряды на 1,5 млрд грн. обязательства также просрочены. Причем сама закупка производилась по завышенным ценам – в своем письме-предложении компания обещала поставить снаряды с полным зарядом за 890 евро, но получило за них в зависимости от партии от 1000 до 1560 евро.

Тем не менее, в своем ответе "Комментарии" Национальное Антикоррупционное бюро Украины сообщило, что, хотя уголовное производство по факту завышения стоимости снарядов и открыто, подозреваемых по нему нет. Правда, в ведомстве подчеркнули, что не могут разглашать информацию о следствии, тем самым намекнув, что некие подозрения у следствия все же имеются.

ГБР в своем ответе пояснило, что интересующие наше издание данные можно оглашать лишь с письменного разрешения следователя или прокурора.

Разумеется, что в информационное пространство попали только самые резонансные дела и о масштабах коррупции можно только догадываться.