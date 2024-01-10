В семье Гринкевичей отреагировали на коррупционный скандал с закупками у Минобороны

Роман, являющийся сыном бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые отреагировал на скандальную информацию о возможной противоправной деятельности его отца, связанной с закупками для Министерства обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Романа Гринкевича в соцсети Instagram.



Семья бизнесмена Игоря Гринкевича. Фото из открытых источников

Роман Гринкевич считает, что против его семьи использовали заказчиков заинтересованных в скандале, а деятельность семьи проходила в рамках действующего законодателя.

"Оправдываться, лить грязь, искать компромат или его создавать точно не будем! Мы точно знаем, кто заинтересован в этом скандале, его непосредственных заказчиках и выгодоприобретателях", — пишет Гринкевич и добавляет, что надеется на правоохранителей и Минобороны, которые "разберутся во всем, пользуясь официальными данными".

В заявлении Роман Гринкевич подчеркнул, что не собирается покидать страну и будет ждать "правдивую и объективную оценку" деятельности компаний связанных с семьей.

Скриншот с реакцией Романа Гринкевича на скандал с закупками у Минобороны

Напомним, что компании, связываемые с семьей Гринкевича, подозревают в возможных махинациях на закупки товаров для Минобороны на сумму в 1,5 млрд гривен, в частности это касается бронежилетов и шлемов, которые могли быть закуплены по завышенным ценам.

В Минобороны отреагировали на эту информацию и заявили, что разорвут контракты с компаниями семьи Гринкевича.

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