В семье Гринкевичей отреагировали на коррупционный скандал с закупками у Минобороны

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Slava Kot
Роман, являющийся сыном бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые отреагировал на скандальную информацию о возможной противоправной деятельности его отца, связанной с закупками для Министерства обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Романа Гринкевича в соцсети Instagram.
Семья бизнесмена Игоря Гринкевича. Фото из открытых источников
Роман Гринкевич считает, что против его семьи использовали заказчиков заинтересованных в скандале, а деятельность семьи проходила в рамках действующего законодателя.
В заявлении Роман Гринкевич подчеркнул, что не собирается покидать страну и будет ждать "правдивую и объективную оценку" деятельности компаний связанных с семьей.
Скриншот с реакцией Романа Гринкевича на скандал с закупками у Минобороны
Напомним, что компании, связываемые с семьей Гринкевича, подозревают в возможных махинациях на закупки товаров для Минобороны на сумму в 1,5 млрд гривен, в частности это касается бронежилетов и шлемов, которые могли быть закуплены по завышенным ценам.
В Минобороны отреагировали на эту информацию и заявили, что разорвут контракты с компаниями семьи Гринкевича.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых громких скандалах в Украине за 2023 год.
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