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Появилось видео задержания Гринкевича, пытавшегося сбежать из Украины

Утром 22 января в Одессе сотрудники ГБР задержали находившегося в розыске Романа Гринкевича.

сегодня, 13:07
Автор:
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Slava Kot
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Государственное бюро расследований опубликовало видео задержания Романа Гринкевича, которого вместе с отцом Игорем Гринкевичем подозревают в участии в преступной группировке и мошенничестве в особо крупных размерах. По словам правоохранителей, объявленный в розыск мужчина пытался уехать за границу.

Появилось видео задержания Гринкевича, пытавшегося сбежать из Украины

В Одессе сотрудники ГБР задержали Романа Гринкевича. Фото из открытых источников

Во время брифинга 22 января генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что удалось задержать мужчину утром в Одессе при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины.

Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев уточнил, что этим мужчиной оказался сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич, объявленный в розыск 18 января. Как отметил Сухачев, место нахождения подозреваемого установили благодаря комплексу оперативно-следственных действий. Впоследствии ГБР опубликовали видео задержания Романа Гринкевича в Одессе.

По словам главы ГБР Романа Гринкевича доставят в суд 22 января, где для него изберут меру пресечения.

Напомним, что 18 января суд избрал меры пресечения лицам, которые подозреваются в поставке некачественной одежды для ВСУ и мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения. Четверо подозреваемых, в том числе Игорь Гринкевич оказались под стражей, а его сын Роман Гринкевич исчез. Мужчину объявили в розыск 18 января, а 22 января Гринкевич был задержан в Одессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роман Гринкевич заявлял о нежелании оправдываться за информацию о возможном участии в мошеннической схеме с контрактами с Минобороны. По словам сына львовского бизнесмена, вся критика была заказана против его семьи. Также Гринкевич добавил, что надеется на правоохранителей, которые разберутся во всем.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hlyT5IgvV88&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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