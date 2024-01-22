Появилось видео задержания Гринкевича, пытавшегося сбежать из Украины



















Государственное бюро расследований опубликовало видео задержания Романа Гринкевича, которого вместе с отцом Игорем Гринкевичем подозревают в участии в преступной группировке и мошенничестве в особо крупных размерах. По словам правоохранителей, объявленный в розыск мужчина пытался уехать за границу.



В Одессе сотрудники ГБР задержали Романа Гринкевича. Фото из открытых источников

Во время брифинга 22 января генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что удалось задержать мужчину утром в Одессе при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины.

Глава Государственного бюро расследований Алексей Сухачев уточнил, что этим мужчиной оказался сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман Гринкевич, объявленный в розыск 18 января. Как отметил Сухачев, место нахождения подозреваемого установили благодаря комплексу оперативно-следственных действий. Впоследствии ГБР опубликовали видео задержания Романа Гринкевича в Одессе.

По словам главы ГБР Романа Гринкевича доставят в суд 22 января, где для него изберут меру пресечения.

Напомним, что 18 января суд избрал меры пресечения лицам, которые подозреваются в поставке некачественной одежды для ВСУ и мошенничестве в особо крупных размерах в условиях военного положения. Четверо подозреваемых, в том числе Игорь Гринкевич оказались под стражей, а его сын Роман Гринкевич исчез. Мужчину объявили в розыск 18 января, а 22 января Гринкевич был задержан в Одессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роман Гринкевич заявлял о нежелании оправдываться за информацию о возможном участии в мошеннической схеме с контрактами с Минобороны. По словам сына львовского бизнесмена, вся критика была заказана против его семьи. Также Гринкевич добавил, что надеется на правоохранителей, которые разберутся во всем.



