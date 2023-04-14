В Национальном антикоррупционном бюро обнародовали новые доказательства по делу бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева

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Белоокая Ира
Поскольку появились новые доказательства по подозрению в завладении Коболевым более 229 млн грн премии, пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Детективы НАБУ продемонстрировали новые доказательства по делу Коболева
В бюро обнародовали недавно изъятые, новые переписки.
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В НАБУ добавили, что 4 апреля после обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством появились существенные материалы, имеющие значение для доказывания в уголовном производстве. Речь идет об электронной переписке людей, вовлеченных во все процессы получения премий председателю и работникам НАК "Нафтогаз Украины", в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.
Как писали "Комментарии", все годы новейшей истории Украины чиновники рассматривали самые высокие должности как инструмент для собственных бизнес-интересов. Одной из главных кормушек является НАК Нафтогаз, с помощью которого, за деньги налогоплательщиков, очень состоятельным человеком стал Андрей Коболев
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