В Национальном антикоррупционном бюро обнародовали новые доказательства по делу бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева

Поскольку появились новые доказательства по подозрению в завладении Коболевым более 229 млн грн премии, пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.



Детективы НАБУ продемонстрировали новые доказательства по делу Коболева

В бюро обнародовали недавно изъятые, новые переписки.

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"Дело экспредседателя Нафтогаза: НАБУ настаивает на продлении срока досудебного расследования. 13.04.2023 детективы Национального бюро подали следователю судьи Высшего антикоррупционного суда новое ходатайство о продлении срока досудебного расследования по уголовному производству по подозрению бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Это, в частности, вызвано новыми обстоятельствами, установленными досудебным расследованием", – пишет бюро.

В НАБУ добавили, что 4 апреля после обращения к следователю судьи с предварительным ходатайством появились существенные материалы, имеющие значение для доказывания в уголовном производстве. Речь идет об электронной переписке людей, вовлеченных во все процессы получения премий председателю и работникам НАК "Нафтогаз Украины", в связи с победой в Стокгольмском арбитраже.

"Общий объем изъятой информации в электронном виде составляет более 37 гигабайт электронной переписки. В настоящее время детективы осуществляют обзор изъятой информации, который в связи с большим массивом данных может продолжаться в течение значительного периода времени. Во время осмотра уже обнаружен ряд сведений, имеющих существенное значение для доказывания в уголовном производстве", – отметили в НАБУ.

Как писали "Комментарии", все годы новейшей истории Украины чиновники рассматривали самые высокие должности как инструмент для собственных бизнес-интересов. Одной из главных кормушек является НАК Нафтогаз, с помощью которого, за деньги налогоплательщиков, очень состоятельным человеком стал Андрей Коболев





