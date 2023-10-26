Князева провоцировали адвокат и «агент НАБУ», которые обсуждали необходимость его отстранения от должности, - постановление ВАКС

В Одобрении ВАКС, среди прочего, говорится, что нотариус Кирилл Горбуров и адвокат Олег Горецкий, которые якобы и передавали какие-то средства судьи, провоцировали его на совершение неправомерных действий .

Всеволод Князев. Фото: из открытых источников

Так, согласно тексту Утверждения ВАКС от 18 мая 2023 года, нотариус Кирилл Горбуров (ЛИЦА 10), который был близким другом семьи Князева, а впоследствии стал якобы "агентом НАБУ" должен совершать следующие действия:



— подыскивать лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, согласных предоставить неправомерную выгоду за принятие судебного решения с предопределенным результатом;

— знакомить лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, согласных предоставить неправомерную выгоду, с ОСОБА_9 для дальнейшего обсуждения между ними условий передачи неправомерной выгоды для Председателя и судей Верховного Суда;

— способствовать ОСОБА_9 в получении от лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, неправомерную выгоду для Председателя и судей Верховного Суда;

— способствовать ОСОБА_9 в содержании (скрывании) в течение определенного членами организованной группы срока неправомерную выгоду в тайном месте (хранилище) для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами;

— получать от ОСОБА_9 ранее предоставленную лицами, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, неправомерную выгоду и передавать ее непосредственно ОСОБА_5 .





Адвокат Олег Горецкий ЛИЦО 9), который уже подписал мировое соглашение с НАБУ и вышел на свободу, согласно данным из текста Утверждения, должен был действовать под подкрытием адвокатской деятельности и делать следующее:

— подыскивать лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, согласных предоставить неправомерную выгоду за принятие судебного решения с предопределенным результатом;

— получать от лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, неправомерную выгоду для Председателя и судей Верховного Суда;

— в случае необходимости заключать с лицами, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, предоставляющих неправомерную выгоду, необходимые документы о предоставлении юридических или иных услуг для создания видимости законности получения денежных средств и сокрытия противоправной деятельности;

— содержать (скрывать) в течение определенного членами организованной группы срока неправомерную выгоду в тайном месте (хранилище) для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами;

— передавать полученную от лиц, судебные дела в отношении или в интересах которых находятся на рассмотрении в Верховном Суде, неправомерную выгоду ОСОБА_10 для ее последующей передачи непосредственно ОСОБА_5.





В то же время, как стало известно во время одного из судебных заседаний по делу Князева, Горецкий и Горбуров обсуждали необходимость устранения экспредседателя Верховного суда с его должности. В частности, оба фигуранта дела признают, что общались с судьями Верховного суда напрямую, и решали "все вопросы" сами. Князева, по их словам, нужно было убирать, но так, чтобы он ни о чем не догадался. Юристы, анализируя все эти обстоятельства, указывают на тот факт, что дело Князева может не иметь никаких судебных перспектив, в частности, потому что "в соответствии со ст. 271 КПКУ во время подготовки и проведения мероприятий по контролю за совершением преступления запрещается провоцировать (подстрекать) лицо на совершение этого преступления с целью его дальнейшего разоблачения, помогая лицу совершить преступление, которое оно бы не совершило, если бы этому не способствовали". "Полученные таким образом вещи и документы не могут быть использованы в уголовном производстве", — комментирует юрист Ростистав Кравец.



Напомним, что на фоне ряда законодательных изменений, которые сегодня инициированы в ВР представителями "слуг народа" в контексте судебной реформы, эксперты не исключают политических мотивов устранения Князева, который, среди прочего, имел личный конфликт с заместителем председателя ОП Андреем Смирновым. Князев, в частности, не поддерживал инициативы по сокращению судей и внедрению механизмов, предусматривающих возможности давления и ручного ими управления.

Пока же, внесенные в ВР законопроекты о реформе ВСУ и других судов, как утверждают в Фонде DEJURE, как раз и "разрушают независимость судебной ветви власти".



