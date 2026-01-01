Війна України. Рік 2026

У цих умовах "Коментарі" вирішили розібратися, що буде, якщо військові дії продовжаться 2026 року.

Війна в Україні, 2026 рік

Фінансування – війна з'їдає сотні мільярдів доларів на рік

Хоча гроші на війні і не воюють, але саме ними оплачуються зброя, обмундирування, харчування, ліки та сотні інших речей для солдатів, як і служба цих самих військовослужбовців. І кожна війна стає дедалі дорожчою.

Так, у лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський озвучив вартість війни для України та її союзників становила 320 мільярдів доларів за три роки війни, з яких 120 мільярдів було витрачено Україною. Проте вже на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив потреби країни на оборону у 2026 році як 120 млрд дол.

При цьому міністр наголосив, що сама Україна може забезпечити із цієї суми лише половину, а ще 60 млрд дол. необхідно одержати ззовні. Причому 2025-го року обсяг допомоги партнерів досяг 45 млрд дол., що стало рекордом. Але наступного року його доведеться наростити. Зауважимо, що на оборону Україна направить понад чверть свого ВВП (27,2%), а саме 2,8 трлн. грн.

При цьому витрати Російської Федерації на війну та можливості підтримувати їх засекречені. Так, за останніми даними, опублікованим науковим співробітником німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Янісом Клюге, військові витрати РФ зросли в порівнянні з 2022 роком приблизно в 4 рази — з 2,77 трлн руб. за підсумками 2022-го, до 4,8 трлн руб. за перше півріччя 2025 року. Переведення ж в американську валюту дає загальну суму в 542 млрд. дол., правда це лише офіційні витрати, тіньові ж можуть бути ще більшими.

Водночас, за даними експерта з російської зовнішньої політики Олександра Габуєва, старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, грошей на фінансування війни у кремля ще вистачить на 12-18 місяців. Але це не враховуючи посилення санкцій на російську торгівлю енергоресурсами.

Боєприпаси – окупанти, як і раніше, перевершують

Термін "снарядний голод", що часто звучав в інформаційному полі в 2022 році, що часто означав 10-кратну перевагу окупантів у боєприпасах, відійшов на задній план. Багато в чому тому, що тепер цю роботу взяли на себе FPV-дрони, які за вартістю близько 500 доларів виявилися більш ефективним і дешевим засобом боротьби з ворогом, порівняно зі снарядами вартістю від 1-2 тисяч доларів.

Однак із виробництвом та закупівлею зброї для ЗСУ в Україні серйозні проблеми. Так початок 2025-го року пройшов під егідою скандалів, пов'язаних з нестачею мін для мінометів і низькою якістю партій, що вже надходять . Прийняті ж закони для розвитку вітчизняного ВПК на думку експертів несуть дуже багато корупційних ризиків , найяскравішим скандалом у збройовій сфері стали заяви про розробку власних далекобійних ракет, достовірного застосування яких ми поки що так і не побачили, хоча ЗМІ і возили на місце їх виробництва .

При цьому, за даними Головного управління розвідки МО України, Росія постійно нарощує виробництво зброї.

Так, плани Росії на 2025 рік виглядали так:

Авіація – 57 літаків тактичної авіації: винищувачі Су-57, Су-35 та Су-30, а також фронтові бомбардувальники Су-34.

Бронетехніка – близько 250 нових танків Т-90М та приблизно 1100 одиниць іншої техніки, зокрема БМП-3 та БТР-82А.

Артилерія – 365 нових артилерійських систем різних типів.

Ракетне озброєння – близько 2,5 тисячі далекобійних ракет усіх типів (у 2024-му році плани включали 1,8 тис. ракет).

Зрозумілим підтвердженням нарощування виробництва далекобійних засобів поразки РФ стало збільшення кількості БПЛА, котрі щоночі атакують українські міста. Тепер у деякі ночі ворог запускає по кілька сотень БПЛА і ракет, наприклад, за даними Повітряних сил України, у ніч проти 6 грудня було використано 704 засоби повітряної атаки. Щоправда левова частка припадає на БПЛА (6 грудня з 704 коштів на БПЛА припало 653), що говорить про виснаження запасів ракет у окупантів та неможливість їх швидкого виробництва. Однак дедалі помітнішими стають поставки з Ірану та КНДР, які вже стали звичними на передовій.

Люди – у ЗСУ зростає дезертирство, у РФ задумалися про мобілізацію

Втім, ні гроші, ні зброя самі собою не воюють. Це роблять люди, і тому цей ресурс на будь-якій війні є основним. Але, за словами президента України Володимира Зеленського, чисельність Сил оборони України становить близько 1 млн осіб, для поповнення яких за місяць необхідно мобілізувати близько 30 тисяч осіб. При цьому офіційно заявлені главою держави втрати склали близько 45 тисяч убитих та 390 тисяч поранених, частина з яких була комісована з лав армії.

Як повідомили "Коментарі" у Міністерстві юстиції України, за 2022-червень 2025 років в Україні померло 1,7 млн осіб, при цьому найбільше смертей припало на довоєнний 2021-й – 541 739 осіб.

Насправді ж ситуація з особовим складом залишається дуже непростою, і одна з причин цього – "епідемія дезертирства", яка накрила ЗСУ.

Так, за останніми даними сервісу Опендатабот за 10 місяців 2025 року було відкрито 161 тисячу кримінальних проваджень із самовільного залишення частини та дезертирства, при тому що за даними Офісу генерального прокурора України за весь час вторгнення РФ їх було відкрито 311 327.

Причинами зростання показників військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав:

- бажання перевестися до іншої частини, у чому військовослужбовцю відмовляють;

- психоемоційне та фізичне вигоряння;

- втеча з частин насильно мобілізованих та невідповідних для військової служби за станом психічного та фізичного здоров'я.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізаційних заходів , рекрутингу та системи підготовки особового складу у відповідь на дії противника.

Ситуація з особовим складом у РФ ще менш зрозуміла, хоча, за даними різних джерел, вона може становити до 680 тисяч осіб убитими, волонтерам і ЗМІ вдалося встановити імена 155 тисяч осіб.

За даними ЗСУ під "рушницею" на фронті Росія тримає проти України близько 710 тисяч людей. При цьому, як повідомляли "Коментарі", під виглядом "добровільного" укладання контрактів у РФ можуть розпочати приховану мобілізацію терміновиків та резервістів . А за даними Олександра Коваленка за рахунок призову, нових контрактів та найму іноземних громадян, у 2026-му році ЗС РФ можуть набрати до 1 мільйона осіб. І це не рахуючи приблизно 2 мільйонів резервістів, з яких близько 100 тисяч вже підписали контракти з МО РФ.

Поле битви на 2026 рік – Донецька область

Що стосується того, де саме відбуватимуться основні бойові дії у 2026-му році, то тут найімовірніша відповідь одна – Донецька область. З цією метою за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського росіяни підготували стратегічний наступ силами угруповання у 710 тисяч осіб .

Так, як вважає ветеран російсько-української війни, старший лейтенант та експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, головними цілями ворога у 2026-му році стануть Слов'янськ та Краматорськ, як тільки противнику вдасться взяти Сіверськ, від якого до Слов'янська за прямий 27 км.

Співголова громадської ініціативи "Права справа", військовий експерт Дмитро Снєгірьов підтвердив "Коментарі", що головним напрямком бойових дій у 2026 році залишиться Донецька область. Щоправда, за його словами, до Слов'янська та Краматорська справа дійде після Покровська та Костянтинівки.

Незважаючи на 150 тисяч осіб на Покровському напрямку, окупанти не можуть повністю захопити місто, але і ЗСУ через чисельну перевагу ЗС РФ і брак резервів не можуть відбити місто, як це сталося з Куп'янськом. Тому на даній ділянці фронту завдання України – триматися якнайдовше, що забезпечує безпеку іншим містам Донецької області та Дніпропетровщини.

Так, за словами експерта, захоплення Покровська для Росії важливе відкриттям одразу двох напрямків для продовження наступу – на Дніпропетровську область (Павлоград) та на Костянтинівку, а через неї на Слов'янсько-краматорську міську агломерацію.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем вже чотири роки саме завдяки тому, що Луганська та Донецька області – це агломерація великих та малих міст із щільною міською забудовою та промисловою зоною. Якщо російські війська вирвуться на оперативний простір, нам важко буде утримати їх, як свідчать дії в Запорізькій області. Тому і ми, і росіяни розуміємо значення Покровської та Слов'янсько-Краматорської агломерації", — пояснив Дмитро Снєгірьов.

Причому співрозмовник "Коментарі" пояснив, що Костянтинівка, яка з півдня прикриває Краматорськ, погано підходить для оборони, оскільки знаходиться у низині, тоді як противник контролює панівні висоти у Торецьку та Вартовому Яру. Як результат – ЗСУ перебувають під вогневою дією противника, який б'є по постачанню, щоб спробувати таким чином видавити українських воїнів із міста, не втягуючись у вуличні бої.

Іншою проблемною ділянкою експерт назвав Куп'янськ, який цікавий ворогові можливістю формування ударного угруповання з логістичним забезпеченням уздовж Осколу – на Слов'янськ. І Куп'янсько-Лиманське 90-тисячне угруповання ворога надалі буде зосереджено на спробах "зрізати" нам фланги для виходу на Слов'янсько-Краматорський напрямок зі спробами одночасних проривів і на Лиман, і на Сіверськ.

До Лимана всього 2,5 км, і це ключовий автологістичний хаб. До того ж, для росіян встановлення контролю над Лиманом матиме велике політико-ідеологічне значення, оскільки місто було деокуповане внаслідок успішного контрнаступу наших військ. Тому російські війська намагатимуться прориватися до цієї агломерації, це необхідно Росії", — наголосив співрозмовник "Коментарі".

Щодо можливих успішних дій окупантів на інших напрямках, Дмитро Снєгірьов вважає їх малореальними:

1) Запорізьке – ворог має певні успіхи у Запорізькій області, проте подальше його просування обумовлено труднощами, пов'язаними з тамтешніми природними перешкодами: річками, балками, ярами, висотами. Ймовірно, противник намагатиметься вирішити питання виходу на вогневий контроль над житловими кварталами околиць обласного центру, для чого йому потрібно взяти Камишеваху з виходом на відстань 10-15 кілометрів до Запоріжжя. Проте реальних оперативних резервів для штурму обласного центру у окупантів немає, тому реальнішою виглядає імітація там наступу, щоб відтягнути наші оперативні резерви.

2) Дніпропетровське – падіння Покровська дозволить ворогові вийти на адміністративний кордон регіону, проте прорив росіян до міста нереальний. Тільки до Павлограда там 75 км, а для подолання такої відстані росіяни оперативних резервів не мають. З цієї причини фактор боїв на Дніпропетровщині використовуватиметься виключно як політичний елемент тиску на Україну, щоб створити загрозу масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій;

3) Сумське — відіграватиме в основному відволікаючу роль. Звісно, певна активізація там буде, але говорити про те, що ворог виношує стратегічний план прориву до Сум, не варто.

На думку військового експерта та екс-співробітника СБУ Івана Ступака, військові дії у 2026-му році загалом виглядатимуть, як і зараз: поступове просування з окупацією міст за схемою "викид клешні для обходу з флангу – просочування – видавлювання ЗСУ – захоплення міста".

У цій ситуації за словами експерта, ефективною тактикою ЗСУ може стати посилення флангів потужними мінними полями, щоб не дозволяти просочуватися ворожій піхоті.

"Мінні поля на кілька кілометрів, для чого знадобляться 6-7 мільйонів одиниць", — так бачить тактику ЗСУ у протидії росіянам співрозмовник "Коментарі".

На думку Олександра Коваленка, також проти піхоти окупантів будуть ефективні дротяні загородження в 3 ряди, шириною до 6-8 метрів і мінометами, що прикриваються, крім підрозділів піхоти ЗСУ.

Удари по інфраструктурі та переговори – чому важливий березень

За словами Івана Ступака, березень може опинитися в якомусь сенсі переломним місяцем, оскільки після нього розпочнеться потепління. З одного боку, це вплине на бойові дії, оскільки після похолодання настане бездоріжжя, що ускладнить росіянам наступ, з іншого боку – зробить малоефективними удари по тепловій інфраструктурі.

Причому, як пояснив співрозмовник "Коментарі", противник може завдавати ударів не тільки по енергетиці, залізниці та іншим звичним об'єктам, а й по складах ресурсів, які він може вважати стратегічними. Прикладом цього був удар 6 грудня по Дніпру, який знищив склад запасів ліків мережі "Мед-Сервіс", хоча це може бути просто збігом. Загалом удари посиляться і очевидно проходитимуть за новим сценарієм – концентрацією сил на одному місті, як це відбувається з Одесою. Також може бути з Дніпром, Черніговом та низкою інших обласних центрів.

У той же час через настання весняного бездоріжжя та проблем із просуванням вперед, росіяни можуть піти і на несподіваний крок, навіть укладання миру.

"Важко передбачити, що знаходиться в голові у Путіна, але війна триває майже 4 роки, поступ дається важко і по суті малоефективно. Нарешті можуть спрацювати козирі України, на кшталт ударів по російських танкерах у віддалених місцях, наприклад тій самій Балтиці", — наголосив Іван Ступак.

Дмитро Снєгірьов пояснив, що окупанти не відмовилися від тактики так званого територіального обміну і добре розуміють, що встановлення контролю над усією Донецькою областю це час і втрати. Ворог також розуміє, що за наявності санкцій, які негативно впливають на економіку Росії, ще рік війни країна-агресор може просто не витягнути.

"Тому окупанти розраховують на прорив у Дніпропетровську область та вихід на переговорний процес із диктатом своїх умов. Мовляв, чи ми прориваємось далі, чи нам віддають території", — резюмував співрозмовник "Коментарі".

Цікаво, що нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Федір Вениславський в інтерв'ю також назвав березень як ймовірний місяць укладання миру.

Однак, як показала заява Путіна про передачу Росії Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях , російський диктатор зовсім не налаштований укладати мир – він очікує на капітуляцію України. І від того, чи піддасться українське суспільство на цю вимогу і залежить – чи бути війні у 2026-му році і який саме вид вона набуде.