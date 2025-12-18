Везли с завязанными глазами: журналистам показали производство ракет «Фламинго»

Журналистам BBC показали производство новых украинских ракет "Фламинго". В секретное место корреспондентов везли с завязанными глазами. Учитывая требования секретности, приказали отключить мобильные.

Ракета "Фламинго". Фото: из открытых источников

Для Украины распыление и сокрытие производства такого оружия является ключом к выживанию. Два завода, принадлежащие компании, его производящей – Fire Point, – уже попадали под удары, пишет журналист Джонатан Билл.

"Внутри одного из таких посещаемых заводов нам говорят не снимать никаких деталей, таких как колонны, окна или потолки. Нас также просят не показывать лицо рабочих на конвейере, где ракеты "Фламинго" находятся на разных стадиях завершения", — отметил журналист.

Новое украинское оружие похоже на немецкую ракету V1 времен Второй мировой войны. Ракета имеет большой реактивный двигатель, размещенный на трубе "длиной с лондонский автобус". Журналисты заверили, что ракеты уже использовались в боевых действиях, хотя компания не подтверждает конкретные цели.

"Фламинго" – это тот тип оружия глубокого удара, который западные страны поставляют неохотно. Говорят, что эта крылатая ракета имеет дальность полета 3000 км. Это похоже на американский "Томагавк" – более сложное и более дорогое оружие, которое президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине", — пишет BBC.

Руководитель предприятия Ирина Терех говорит, что Украина возможно не сможет сравниться с Россией по ресурсам, но, по ее словам, "мы пытаемся бороться умом и тактикой".

В то же время, главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман подчеркнул, что "геймчейнджеру" или чудо-оружия не существует.

"Единственный геймчейнджер, который у нас есть, — это наша воля", – отметил он.

В компании Fire Point журналистам рассказали, что сейчас ежедневно производят по 200 дронов. Именно их беспилотники FP1 и FP2, каждый размером с небольшой самолет, совершили 60% украинских ударов дальнего действия по России. Каждый дрон стоит около 50 тысяч долларов, что втрое дешевле, чем российские "шахеды", которых враг все еще производит по почти 3000 в месяц.

Как писал портал "Комментарии", ранее издание The Economist одобрительно отозвалось о ракетах "Фламинго". В частности, утверждается, что уже выпускается по две-три ракеты в сутки, они имеют боевое использование. Однако, по словам политтехнолога Александра Кочеткова, реального подтверждения применения ракет "Фламинго" до сих пор не было.