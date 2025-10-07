Чи справді вже Україна лупить Фламінго по РФ: про що говорить публікація The Economist

Рубрики
Поціновувачі крилатої ракети, "кращої, ніж застарілий "Томагавк", почали із захватом поширювати по інформпростору публікацію "The Economist", яка схвально відгукується про "Фламінго". Зокрема, стверджується, що вже випускається по 2-3 ракети на добу, і вони мають бойове використання. Проте факт залишається фактом – реального підтвердження застосування ракет "Фламінго" досі немає. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.
Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел
За його словами, ворог регулярно розповідає про те, чим атаковані його об’єкти, і демонструє уламки чи то ракети, чи то безпілотника. Анонс про "Фламінго" наробив стільки галасу у росіян, що скиглення у випадку вдалого ураження, або захват від того, що ракету вдалося збити, гарантовані. У будь-якому випадку, наслідки удару повноцінною боєголовкою в 1050 кг приховати неможливо.
Експерт зазначив, швидше за все ракета "Фламінго" знаходиться на стадії конструкторських випробувань і доопрацювання до анонсованих параметрів. І було б доцільним, як би під час такого доопрацювання турбореактивний двигун сховали всередину корпусу, як це зроблено, наприклад, у "Нептуні", що відразу зменшить радіолокаційну та інфрачервону помітність ракети.
