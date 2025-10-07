Чи справді вже Україна лупить Фламінго по РФ: про що говорить публікація The Economist

Поціновувачі крилатої ракети, "кращої, ніж застарілий "Томагавк", почали із захватом поширювати по інформпростору публікацію "The Economist", яка схвально відгукується про "Фламінго". Зокрема, стверджується, що вже випускається по 2-3 ракети на добу, і вони мають бойове використання. Проте факт залишається фактом – реального підтвердження застосування ракет "Фламінго" досі немає. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

"Достовірного підтвердження штатного бойового використання "Фламінго" я ніде не знайшов. І це ніяк не можуть бути журналістські статті у наших чи іноземних виданнях, які базуються на піар-інформації від самої компанії "Fire Point". Зазвичай таким підтвердженням є офіційне повідомлення від нашого Генштабу з підкріпленням у вигляді супутникового чи іншого фото. Зокрема, про крилату ракету "Пекло" такі матеріали є", – зазначив Кочетков.

За його словами, ворог регулярно розповідає про те, чим атаковані його об’єкти, і демонструє уламки чи то ракети, чи то безпілотника. Анонс про "Фламінго" наробив стільки галасу у росіян, що скиглення у випадку вдалого ураження, або захват від того, що ракету вдалося збити, гарантовані. У будь-якому випадку, наслідки удару повноцінною боєголовкою в 1050 кг приховати неможливо.

"Не можу вважати підтвердженням бойового застосування відео з запуском трьох "Фламінго" кудись у напрямку моря. Руйнування прикордонної застави у Криму, яке буцімто робота "Фламінго", на фото виглядають такими, що зроблені іншими, менш потужними засобами. Та й до Криму ніяк не 3.000 км", – зауважив Олександр Кочетков.

Експерт зазначив, швидше за все ракета "Фламінго" знаходиться на стадії конструкторських випробувань і доопрацювання до анонсованих параметрів. І було б доцільним, як би під час такого доопрацювання турбореактивний двигун сховали всередину корпусу, як це зроблено, наприклад, у "Нептуні", що відразу зменшить радіолокаційну та інфрачервону помітність ракети.

