The Economist дізнався, якою найновішою зброєю Україна знищує НПЗ Росії

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У той час як більшість людей вважають, що крилаті ракети FP-5 "Фламінго" лише проходять випробування, насправді Україна вже активно використовує це озброєння. Насамперед для ударів по енергетичних об'єктах Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.
Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел
У матеріалі йдеться, що ці ракети набагато швидше за безпілотників, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, мають величезну ударну силу.
Журналісти з'ясували, що для виготовлення ракет "Фламінго" використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської доби, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.
Крім того, пише видання, компанія Fire Point зараз виробляє 2-3 ракет "Фламінго" на день, але очікується, що вже цього місяця кількість зросте до семи.
Видання звернуло увагу і на ціну ракети: кожна коштує близько 500 тисяч доларів. Для порівняння, американська Tomahawk у чотири рази дорожча, має меншу дальність польоту і несе набагато менше корисне навантаження, хоча вона, ймовірно, точніша і її важче збити.
У статті названо й інші кошти, якими Україна б'є по РФ. Зазначається, що близько 60% ударів здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, які можуть досягати мети на відстані 1500 км і мають складне програмне забезпечення, стійке до радіоелектронного глушіння.
За словами експерта з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштує всього близько 55 000 доларів кожен, їх випускають понад 100 на день.
Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, хто допоміг вразити ключовий НПЗ РФ : втретє прицільне влучення.