The Economist дізнався, якою найновішою зброєю Україна знищує НПЗ Росії

У той час як більшість людей вважають, що крилаті ракети FP-5 "Фламінго" лише проходять випробування, насправді Україна вже активно використовує це озброєння. Насамперед для ударів по енергетичних об'єктах Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Economist.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що ці ракети набагато швидше за безпілотників, літають на висоті 50 метрів над землею, мають дальність польоту понад 3000 км, а також, завдяки бойовій частині вагою 1150 кг, мають величезну ударну силу.

"Якщо FP-5 виявиться здатною пробивати російські засоби протиповітряної оборони, це виведе українську кампанію DeepStrike на новий рівень руйнівності. Дальність польоту ракети дозволяє їй обманювати оборону, летячи по векторах, що постійно змінюються, до своєї мети", — пише видання.

Журналісти з'ясували, що для виготовлення ракет "Фламінго" використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської доби, а виробництво фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.

Крім того, пише видання, компанія Fire Point зараз виробляє 2-3 ракет "Фламінго" на день, але очікується, що вже цього місяця кількість зросте до семи.

Видання звернуло увагу і на ціну ракети: кожна коштує близько 500 тисяч доларів. Для порівняння, американська Tomahawk у чотири рази дорожча, має меншу дальність польоту і несе набагато менше корисне навантаження, хоча вона, ймовірно, точніша і її важче збити.

У статті названо й інші кошти, якими Україна б'є по РФ. Зазначається, що близько 60% ударів здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, які можуть досягати мети на відстані 1500 км і мають складне програмне забезпечення, стійке до радіоелектронного глушіння.

За словами експерта з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштує всього близько 55 000 доларів кожен, їх випускають понад 100 на день.

