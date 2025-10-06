logo

The Economist узнал, каким новейшим оружием Украина уничтожает НПЗ России
commentss НОВОСТИ Все новости

The Economist узнал, каким новейшим оружием Украина уничтожает НПЗ России

В The Economist нашли подтверждение того, что Украина уже активно использует таинственные ракеты "Фламинго"

6 октября 2025, 06:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В то время, как большинство людей считают, что крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" лишь проходят испытания, на самом деле Украина уже активно использует это вооружение. В первую очередь для ударов по энергетическим объектам России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

The Economist узнал, каким новейшим оружием Украина уничтожает НПЗ России

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км, а также, благодаря боевой части весом 1150 кг, обладают огромной ударной силой.

"Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства противовоздушной обороны, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели", — пишет издание.

Журналисты выяснили, что для изготовления ракет "Фламинго" используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Кроме того, пишет издание, компания Fire Point сейчас производит 2-3 ракет "Фламинго" в день, но ожидается, что уже в этом месяце количество возрастет до семи.

Издание обратило внимание и на цену ракеты: каждая стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская Tomahawk в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В статье названы и другие средства, которыми Украина бьет по РФ. Отмечается, что около 60% ударов осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, которые могут достигать целей на расстоянии 1500 км и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к радиоэлектронному глушению. 

По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, их выпускают более 100 в день.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, кто помог поразить ключевой НПЗ РФ: третий раз прицельное попадание.




Источник: https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis
