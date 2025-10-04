logo

Стало известно, кто помог поразить ключевой НПЗ РФ: третий раз прицельное попадание
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто помог поразить ключевой НПЗ РФ: третий раз прицельное попадание

НПЗ в Ленинградской области горит уже в третий раз в 2025 году

4 октября 2025, 17:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России атаковали Силы специальных операций вместе с повстанческим движением "Черная искра". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram ССО.

Стало известно, кто помог поразить ключевой НПЗ РФ: третий раз прицельное попадание

Удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Фото: из открытых источников

Военные уточнили, что поразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка по удалению воды, соли и первичной обработки нефти).

Это предприятие горит уже в третий раз в 2025 году.

"Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра", — сообщили в ССО.

Поражение и последующее возгорание НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" подтверждают и власти региона, и местные жители.

Стоит заметить, что это одно из крупнейших и критических предприятий врага, мощность которого достигает 20,1 млн тонн нефти в год. Объект производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты.

Источник: https://t.me/ukr_sof
