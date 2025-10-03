Дроны атаковали важный объект РФ за 1400 км от границы с Украиной: детали

Ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области РФ. Отмечается, что объект атаки расположен в 1400 км от границы с Украиной.

НПЗ в Орске. Фото: из открытых источников

Местные жители в пабликах подтверждают, что Орск атаковали ударные беспилотники самолетоподобного типа. По предварительным данным, по меньшей мере 2 дрона упали в черте города. Также был слышен сигнал тревоги.

Также на опубликованных в сети кадрах видно дым и слышны взрывы. Сообщается, что на заводе якобы началась эвакуация.

Предприятие имеет проектную мощность переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Оно производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла различных классов.

Эксперт отметил, что точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора.

"СБУ системно уничтожает нефтегазовый блок россиян. Благодаря тому, что удары постоянные – это уже сказалось на экономической способности РФ. А значит на количестве денег, которые Кремль способен тратить на боевые действия в Украине", — акцентирует Черненко.

Политолог считает, что удары по территории России усилили переговорные позиции Украины. В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов.

