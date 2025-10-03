logo_ukra

BTC/USD

120523

ETH/USD

4492.49

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дрони атакували важливий об'єкт РФ за 1400 км від кордону з Україною: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Дрони атакували важливий об'єкт РФ за 1400 км від кордону з Україною: деталі

У зв'язку з інцидентом у регіоні запроваджено план "Килим", а роботу аеропорту Оренбурга тимчасово припинено

3 жовтня 2025, 12:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнафтооргсинтез", який розташований у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Зазначається, що об'єкт атаки розташований за 1400 км від кордону з Україною.

Дрони атакували важливий об'єкт РФ за 1400 км від кордону з Україною: деталі

НПЗ у Орську. Фото: із відкритих джерел

Місцеві жителі у пабликах підтверджують, що Орськ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. За попередніми даними, щонайменше 2 дрони впали в межах міста. Також було чути сигнал тривоги.

Також на опублікованих у мережі кадрах видно дим та чути вибухи. Повідомляється, що на заводі нібито розпочалася евакуація.

Підприємство має проектну потужність переробки близько 6,6 млн. тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум та олії різних класів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — політолог, екс-нардеп Олександр Черненко заявив, що західна преса та європейські політики вражені масштабністю та системністю ударів Служби безпеки України по нафтогазових об'єктах у Росії.

Експерт зазначив, що точні удари по об'єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора.

"СБУ системно знищує нафтогазовий блок росіян. Завдяки тому, що удари постійні – це вже позначилося на економічній спроможності РФ. А отже, на кількості грошей, які Кремль здатний витрачати на бойові дії в Україні", — наголошує Черненко.

Політолог вважає, що удари територією Росії посилили переговорні позиції України. В останні тижні про ефективність цих ударів каже дедалі більше західних політиків та журналістів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи можуть удари по НПЗ призвести до розвалу РФ: у якому році настане крах російської економіки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини