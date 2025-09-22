Могут ли удары по НПЗ привести к развалу РФ: в каком году наступит крах российской экономики

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "Radio NV" высказал мнение, что украинской армии надо продолжать удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку это единственная возможность победить в войне.
Эксперт добавил, что значительная часть российской экономики базируется на продаже нефти и газа. И поэтому Украина зря приостановила такие удары в марте этого года.
Роман Свитан говорит, что, если прекратить поток этих нефтедолларов – республики уйдут в свободное плавание. И российская армия, поскольку любая армия происходит от государства, то если государство развалится, то только после этого мы сможем освободить свою территорию.
Эксперт напомнил, что с августа продолжается работа по российским НПЗ. Если их никто не остановит, то к концу года это приведет к серьезным проблемам для российской экономики. Придется включать печатный станок, год еще они поработают, а конец 2027 года, начало 2028 – это будет крах российской экономики и дальше начало краха российской империи.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что у армии России возникнут проблемы с топливом в случае прекращения работы по меньшей мере трети российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Он отметил, что сейчас, когда украинские дроны атакуют российские НПЗ и у страны-агрессора появились проблемы с топливом, его нехватку пока испытывает прежде всего гражданское население РФ, а не военные РФ, потому что "они все забирают у гражданских".
По его оценкам, сейчас Россия потеряла около 20–25% нефтяного рынка.
Братчук также упомянул о нефтепроводе "Куйбышев – Тихорецк", по нефтеперекачивающим станциям которого ударили 20 сентября дроны Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.
Эксперт пояснил, что нефтепровод привлечен к экспорту нефти через порт Новороссийск, а там сейчас расположена база Черноморского флота РФ, где дислоцированы бьющие по Украине ракетоносители.
Читайте также на портале "Комментарии" — это станет настоящим подарком для Путина: о каком решении Трамп уже предупредил Европу.