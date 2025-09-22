Могут ли удары по НПЗ привести к развалу РФ: в каком году наступит крах российской экономики

Президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Республики уйдут в свободное плавание

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире "Radio NV" высказал мнение, что украинской армии надо продолжать удары по российской нефтеперерабатывающей отрасли, поскольку это единственная возможность победить в войне.

"Российскую армию можно разгромить, например, в Крыму или сухопутном перешейке и при живой РФ. А вот Донбасс мы без развала РФ не освободим. Там за Донбассом еще 7000 километров тыла российского. И вытеснить российскую армию с Донбасса возможно только при условии развала РФ. Развалить РФ можно так, как в свое время развалился Советский союз — экономическими механизмами. То есть давлением на российскую экономику", — отметил Свитан.

Эксперт добавил, что значительная часть российской экономики базируется на продаже нефти и газа. И поэтому Украина зря приостановила такие удары в марте этого года.

Роман Свитан говорит, что, если прекратить поток этих нефтедолларов – республики уйдут в свободное плавание. И российская армия, поскольку любая армия происходит от государства, то если государство развалится, то только после этого мы сможем освободить свою территорию.

Эксперт напомнил, что с августа продолжается работа по российским НПЗ. Если их никто не остановит, то к концу года это приведет к серьезным проблемам для российской экономики. Придется включать печатный станок, год еще они поработают, а конец 2027 года, начало 2028 – это будет крах российской экономики и дальше начало краха российской империи.

Важна не потеря резервуаров Россией, а оборудования, которое останавливает НПЗ РФ

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что у армии России возникнут проблемы с топливом в случае прекращения работы по меньшей мере трети российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

"Треть, может, и половина российских НПЗ позволят говорить о проблемах с топливом в армии РФ", – сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас, когда украинские дроны атакуют российские НПЗ и у страны-агрессора появились проблемы с топливом, его нехватку пока испытывает прежде всего гражданское население РФ, а не военные РФ, потому что "они все забирают у гражданских".

"Сейчас вряд ли кто-то скажет в абсолютных цифрах, сколько миллионов тонн горючего нужно, чтобы Россия потеряла для того, чтобы это ощущалось на фронте. Важна не потеря резервуаров Россией, а оборудования, которое останавливает НПЗ РФ", – подчеркнул Братчук.

По его оценкам, сейчас Россия потеряла около 20–25% нефтяного рынка.

Братчук также упомянул о нефтепроводе "Куйбышев – Тихорецк", по нефтеперекачивающим станциям которого ударили 20 сентября дроны Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.

Эксперт пояснил, что нефтепровод привлечен к экспорту нефти через порт Новороссийск, а там сейчас расположена база Черноморского флота РФ, где дислоцированы бьющие по Украине ракетоносители.

