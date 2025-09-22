Чи можуть удари по НПЗ призвести до розвалу РФ: у якому році настане крах російської економіки

Президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами. Коли настане крах російської економіки? Скільки російських НПЗ потрібно атакувати, щоб армія РФ відчула нестачу палива? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Республіки підуть у вільне плавання

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі "Radio NV" висловив думку, що українській армії треба продовжувати удари по російській нафтопереробній галузі, оскільки це єдина можливість перемогти у війні.

"Російську армію можна розгромити, наприклад, в Криму чи сухопутному перешийку і за живої РФ. А от Донбас ми без розвалу РФ не звільнимо. Там за Донбасом ще 7000 кілометрів тилу російського. І витиснути російську армію з Донбасу можливо лише за умови розвалу РФ. Розвалити РФ можна так, як свого часу розвалився Радянський союз – економічними механізмами. Тобто тиском на російську економіку", – сказав Світан.

Експерт додав, що значна частина російської економіки базується на продажі нафти та газу. І тому Україна даремно призупинила такі удари у березні цього року.

Роман Світан каже, що якщо припинити потік цих нафтодоларів – республіки підуть у вільне плавання. І російська армія, оскільки будь-яка армія походить від держави, то якщо держава розвалиться, то лише після цього ми зможемо звільнити свою територію.

Експерт нагадав, що з серпня триває робота щодо російських НПЗ. Якщо їх ніхто не зупинить, то до кінця року це спричинить серйозні проблеми для російської економіки. Доведеться включати друкарський верстат, рік ще вони попрацюють, а кінець 2027 року, початок 2028 року – це буде крах російської економіки і далі початок краху Російської імперії.

Важливою є не втрата резервуарів Росією, а обладнання, яке зупиняє НПЗ РФ

Представник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телемарафону заявив, що у армії Росії виникнуть проблеми з паливом у разі припинення роботи щонайменше третини російських нафтопереробних заводів (НПЗ).

"Третина, може, і половина російських НПЗ дозволять говорити про проблеми з паливом в армії РФ", – сказав експерт.

Він зазначив, що зараз, коли українські дрони атакують російські НПЗ і у країни-агресора з'явилися проблеми з паливом, його нестачу поки що відчуває насамперед цивільне населення РФ, а не військові РФ, тому що "вони все забирають у цивільних".

"Зараз навряд чи хтось скаже в абсолютних цифрах, скільки мільйонів тонн пального потрібно, щоб Росія втратила для того, щоб це відчувалося на фронті. Важливою є не втрата резервуарів Росією, а обладнання, яке зупиняє НПЗ РФ", — наголосив Братчук.

За його оцінками, зараз Росія втратила близько 20-25% нафтового ринку.

Братчук також згадав про нафтопровод "Куйбишев – Тихорецьк", по нафтоперекачувальних станціях якого вдарили 20 вересня дрони Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ.

Експерт пояснив, що нафтопровід залучений до експорту нафти через порт Новоросійськ, а там зараз розташована база Чорноморського флоту РФ, де дислоковані ракетоносії, що б'ють по Україні.

