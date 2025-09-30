Почему на Западе поражены масштабностью ударов по НПЗ РФ: что ждет россиян дальше

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если раньше было редкостью, то теперь Украина практически ежедневно наносит удары по стратегически важным объектам РФ, в частности, по НПЗ. Почему на Западе поражены масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Политолог, экс-нардеп Александр Черненко заявил, что западная пресса и европейский политики поражены масштабностью и системностью ударов Службы безопасности Украины по нефтегазовым объектам в России.
Эксперт отметил, что точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора.
Политолог считает, что удары по территории России усилили переговорные позиции Украины. В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов. В целом западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам россиян. Похоже, допускает Александр Черненко, такие удары и являются теми "картами в переговорах", которые так хотели увидеть западные политики.
Экономический эксперт Илья Несходовский в эфире телеканала FREEДOM заявил, что удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и остановки аэропортов ощутимо ухудшили качество жизни россиян, причем сильнее, чем международные санкции.
По его словам, именно удары беспилотников заставили многих россиян почувствовать, что война напрямую влияет на их жизнь.
По его словам, особенно болезненным ударом стали атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Если сначала дефицит топлива касался лишь отдаленных регионов, то теперь проблема достигла Москвы.
Он подчеркнул, что ситуация будет только усугубляться.
Читайте также на портале "Комментарии" — перед российскими дипломатами зажгут красный свет: какое решение готовит ЕС.