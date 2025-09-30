Почему на Западе поражены масштабностью ударов по НПЗ РФ: что ждет россиян дальше

Если раньше было редкостью, то теперь Украина практически ежедневно наносит удары по стратегически важным объектам РФ, в частности, по НПЗ. Почему на Западе поражены масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

СБУ придумало гениальный ход

Политолог, экс-нардеп Александр Черненко заявил, что западная пресса и европейский политики поражены масштабностью и системностью ударов Службы безопасности Украины по нефтегазовым объектам в России.

Эксперт отметил, что точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора.

"СБУ системно уничтожает нефтегазовый блок россиян. Благодаря тому, что удары постоянные – это уже сказалось на экономической способности РФ. А значит на количестве денег, которые Кремль способен тратить на боевые действия в Украине", — акцентирует Черненко.

Политолог считает, что удары по территории России усилили переговорные позиции Украины. В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов. В целом западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам россиян. Похоже, допускает Александр Черненко, такие удары и являются теми "картами в переговорах", которые так хотели увидеть западные политики.

"Мой британский коллега Филипп Ингрэм, которого цитирует The Sun, заявил, что удары дронов СБУ – это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Однако последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан. Украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Ингрэм уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины", — высказался Черненко.

Удары по НПЗ стали для россиян намного болезненнее санкций

Экономический эксперт Илья Несходовский в эфире телеканала FREEДOM заявил, что удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и остановки аэропортов ощутимо ухудшили качество жизни россиян, причем сильнее, чем международные санкции.

По его словам, именно удары беспилотников заставили многих россиян почувствовать, что война напрямую влияет на их жизнь.

“Я даже скажу больше, что именно дроны дали почувствовать ухудшение качества жизни гораздо сильнее, чем санкции. Во-первых, это дроны, из-за которых останавливались аэропорты. Средний класс, который мог себе позволить отдых, теперь вместо поездок вынужден ночевать в аэропортах, теряя деньги и отпуск”, — объяснил Несходовский.

По его словам, особенно болезненным ударом стали атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Если сначала дефицит топлива касался лишь отдаленных регионов, то теперь проблема достигла Москвы.

“Сначала это подавалось через пропаганду так, будто проблем нет. Но когда удары стали точнее и выводили из строя целые НПЗ, бензин начал пропадать, дорожать и выдавался по талонам. Уже даже жители Москвы записывают видео, что на пяти заправках нет 95-го бензина, и только где-то за пределами города можно заправиться”, — рассказал экономический эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация будет только усугубляться.

