Чому на Заході вражені масштабністю ударів по НПЗ РФ: що чекає на росіян далі

Якщо раніше було рідкістю, то тепер Україна практично щодня завдає ударів стратегічно важливим об'єктам РФ, зокрема, НПЗ. Чому на Заході вражені масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазових об'єктах у РФ? Видання "Коментарі" зналося на цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Удари НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

СБУ вигадала геніальний хід

Політолог, екс-нардеп Олександр Черненко заявив, що західна преса та європейські політики вражені масштабністю та системністю ударів Служби безпеки України по нафтогазових об'єктах у Росії.

Експерт зазначив, що точні удари по об'єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора.

"СБУ системно знищує нафтогазовий блок росіян. Завдяки тому, що удари постійні – це вже позначилося на економічній спроможності РФ. А отже, на кількості грошей, які Кремль здатний витрачати на бойові дії в Україні", — наголошує Черненко.

Політолог вважає, що удари територією Росії посилили переговорні позиції України. В останні тижні про ефективність цих ударів каже дедалі більше західних політиків та журналістів. Загалом західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазових об'єктах росіян. Схоже, припускає Олександр Черненко, такі удари є тими "картами в переговорах", які так хотіли побачити західні політики.

"Мій британський колега Філіп Інгрем, якого цитує The Sun, заявив, що удари дронів СБУ — це геніальний хід, спрямований на те, щоб "донести реальність війни до росіян". Однак наслідки для РФ не обмежуються незручностями у повсякденному житті громадян. Українські удари можуть викликати це серйозний дефіцит палива. Кремля продовжуватиме війну проти України", — висловився Черненко.

Удари по НПЗ стали для росіян набагато болючішими за санкції.

Економічний експерт Ілля Несходовський в ефірі телеканалу FREEДOM заявив, що удари українських дронів по нафтопереробних заводах та зупинки аеропортів відчутно погіршили якість життя росіян, причому сильніші за міжнародні санкції.

За його словами, саме удари безпілотників змусили багатьох росіян відчути, що війна безпосередньо впливає на їхнє життя.

"Я навіть скажу більше, що саме дрони дали відчути погіршення якості життя набагато сильніше за санкції. По-перше, це дрони, через які зупинялися аеропорти. Середній клас, який міг собі дозволити відпочинок, тепер замість поїздок змушений ночувати в аеропортах, втрачаючи гроші та відпустку", — пояснив Несходовський.

За його словами, особливо болючим ударом стали атаки по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Якщо спочатку дефіцит палива стосувався лише віддалених регіонів, то наразі проблема досягла Москви.

"Спочатку це подавалося через пропаганду так, ніби проблем немає. Але коли удари стали точнішими й виводили з ладу цілі НПЗ, бензин почав пропадати, дорожчати й видавався по талонах. Уже навіть жителі Москви записують відео, що на п’яти заправках немає 95-го бензину, і тільки десь за межами міста можна заправитися”, — розповів економічний експерт.

Він підкреслив, що ситуація лише посилюватиметься.

Читайте також на порталі "Коментарі" — перед російськими дипломатами запалять червоне світло: яке рішення готує ЄС.



