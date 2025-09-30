Чому на Заході вражені масштабністю ударів по НПЗ РФ: що чекає на росіян далі

Рубрики
Якщо раніше було рідкістю, то тепер Україна практично щодня завдає ударів стратегічно важливим об'єктам РФ, зокрема, НПЗ. Чому на Заході вражені масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазових об'єктах у РФ? Видання "Коментарі" зналося на цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Удари НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел
Політолог, екс-нардеп Олександр Черненко заявив, що західна преса та європейські політики вражені масштабністю та системністю ударів Служби безпеки України по нафтогазових об'єктах у Росії.
Експерт зазначив, що точні удари по об'єктах нафтогазової промисловості працюють на дестабілізацію військової машини російського диктатора.
Політолог вважає, що удари територією Росії посилили переговорні позиції України. В останні тижні про ефективність цих ударів каже дедалі більше західних політиків та журналістів. Загалом західна преса вражена масштабністю ударів дронів СБУ по нафтогазових об'єктах росіян. Схоже, припускає Олександр Черненко, такі удари є тими "картами в переговорах", які так хотіли побачити західні політики.
Економічний експерт Ілля Несходовський в ефірі телеканалу FREEДOM заявив, що удари українських дронів по нафтопереробних заводах та зупинки аеропортів відчутно погіршили якість життя росіян, причому сильніші за міжнародні санкції.
За його словами, саме удари безпілотників змусили багатьох росіян відчути, що війна безпосередньо впливає на їхнє життя.
За його словами, особливо болючим ударом стали атаки по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Якщо спочатку дефіцит палива стосувався лише віддалених регіонів, то наразі проблема досягла Москви.
Він підкреслив, що ситуація лише посилюватиметься.
