Стало відомо, хто допоміг уразити ключовий НПЗ РФ: втретє прицільне влучення

У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії атакували Сили спеціальних операцій разом із повстанським рухом "Чорна іскра". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Telegram СЗГ.

Удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Фото: з відкритих джерел

Військові уточнили, що уразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).

Це підприємство горить вже втретє 2025 року.

"Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між СЗГ України та представниками "Чорна іскра", — повідомили у СЗГ.

Поразка та подальше займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі.

Варто зауважити, що це одне з найбільших та критичних підприємств ворога, потужність якого сягає 20,1 млн. тонн нафти на рік. Об'єкт виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

