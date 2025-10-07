Действительно ли Украина лупит Фламинго по РФ: о чем говорит публикация The Economist

Ценители крылатой ракеты, "лучшей, чем устаревший "Томагавк", начали с упоением распространять по информпространству публикацию "The Economist", одобрительно отзывающуюся о "Фламинго". В частности, утверждается, что уже выпускается по 2-3 ракеты в сутки, и у них есть боевое использование. Однако факт остается фактом – реального подтверждения применения ракет Фламинго до сих пор нет. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

"Достоверного подтверждения штатного боевого использования "Фламинго" я нигде не нашел. И никак не могут быть журналистские статьи в наших или иностранных изданиях, которые базируются на пиар-информации от самой компании "Fire Point". Обычно таким подтверждением является официальное уведомление нашего Генштаба с подкреплением в виде спутникового или другого фото. В частности, о крылатой ракете "Ад" такие материалы есть", – отметил Кочетков.

По его словам, враг регулярно рассказывает о том, чем атакованы его объекты, и демонстрирует обломки ракеты или беспилотника. Анонс о "Фламинго" наделал столько шума у россиян, что нытье в случае удачного поражения, или восторг от того, что ракету удалось сбить, гарантированы. В любом случае последствия удара полноценной боеголовкой в 1050 кг скрыть невозможно.

"Не могу считать подтверждением боевого применения видео с запуском трех "Фламинго" куда-нибудь в направлении моря. Разрушение пограничного залога в Крыму, как будто бы работа "Фламинго", на фото выглядят такими, что сделаны другими, менее мощными средствами. Да и в Крым никак не 3.000 км", – заметил Александр Кочетков.

Эксперт отметил, скорее всего, ракета "Фламинго" находится на стадии конструкторских испытаний и доработки до анонсированных параметров. И было бы целесообразным, как бы во время такой доработки турбореактивный двигатель спрятали внутрь корпуса, как это сделано, например, в Нептуне, что сразу уменьшит радиолокационную и инфракрасную заметность ракеты.

Читайте на портале "Комментарии" — в то время как большинство людей считают, что крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" лишь проходят испытания, на самом деле Украина уже активно использует это вооружение. В первую очередь для ударов по энергетическим объектам России.



