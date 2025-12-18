Везли із зав’язаними очима: журналістам показали виробництво ракет «Фламінго»

Журналістам ВВС показали виробництво нових українських ракет "Фламінго". До секретного місця кореспондентів везли із зав'язаними очима. З огляду на вимоги секретності, наказали також вимкнути мобільні.

Ракета «Фламінго». Фото: з відкритих джерел

Для України розпорошення та приховування виробництва такої зброї є ключем до виживання. Два заводи, що належать компанії, яка її виробляє – Fire Point, – вже потрапляли під удари, пише журналіст Джонатан Біл.

"Усередині одного з таких заводів, який ми відвідуємо, нам кажуть не знімати жодних деталей, таких як колони, вікна чи стелі. Нас також просять не показувати обличчя робітників на конвеєрі, де ракети "Фламінго" перебувають на різних стадіях завершення", — зазначив журналіст.

Нова українська зброя схожа на німецьку ракету V1 часів Другої світової війни. Ракета має великий реактивний двигун, розміщений на трубі "завдовжки з лондонський автобус". Журналістів запевнили, що ракети вже використовувалися в бойових діях, хоча компанія не підтверджує конкретні цілі.

"Фламінго" – це той тип зброї глибокого удару, який західні країни постачають неохоче. Кажуть, що ця крилата ракета має дальність польоту 3000 км. Це схоже на американський "Томагавк" – складнішу та дорожчу зброю, яку президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні", — пише ВВС.

Керівниця підприємства Ірина Терех каже, що Україна, можливо, не зможе зрівнятися з Росією за ресурсами, але, за її словами, "ми намагаємося боротися розумом і тактикою".

Водночас головний конструктор і співзасновник компанії Денис Штілерман наголосив, що "геймчейнджеру" або диво-зброї не існує.

"Єдиний геймчейнджер, який ми маємо, — це наша воля", – зазначив він.

У компанії Fire Point журналістам розповіли, що зараз щодня виробляють по 200 дронів. Саме їхні безпілотники FP1 та FP2, кожен розміром з невеликий літак, здійснили 60% українських ударів дальньої дії по Росії. Кожен дрон коштує близько 50 тисяч доларів, що втричі дешевше, ніж російські "шахеди", яких ворог все ще виробляє по майже 3000 на місяць.

Як писав портал "Коментарі", раніше видання The Economist" схвально відгукнулося про ракети "Фламінго". Зокрема, стверджується, що вже випускається по дві-три ракети на добу, вони мають бойове використання. Проте, за словами політтехнолога Олександра Кочеткова, реального підтвердження застосування ракет "Фламінго" досі не було.