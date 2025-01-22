Скандал за скандалом – как Министерство обороны и Минстратегпром проваливают закупку боеприпасов для ВСУ, и никто за это не отвечает



















Минувший 2024-й год стал весьма неоднозначным для Украины в военном плане – наряду с блестящим успехом Курского наступления в августе, уже в сентябре ВСУ начали преследовать неудачи в Донецкой области. И одной из причин этого может стать банальная нехватка боеприпасов, вызванная как минимум, халатностью, а то и прямой коррупцией, сотрудников двух ключевых для войны министерств – обороны и стратегической промышленности.

Иллюстративное фото

Минометный голод

В середине сентября, как раз в момент первых серьезных успехов оккупантов в Донецкой области, военный журналист ТСН Юлия Кириенко сообщила об отсутствии в бригадах 120-мм мин для отражения атак. На неделю, по ее словам, бригада получала всего 10 мин калибром 120 мм, и это при том, что именно минометы стали основным средством для борьбы с вражеской пехотой благодаря дешевизне в сравнении со 152- и 155 мм снарядами и, хотя бы в теории, массовости. Журналистка отметила, что производство 120-мм мин налажено, вот только в войсках их почему-то нет, а контракты выполняются лишь на 10%.

Об одном из таких контрактов, выполненных даже менее чем на 10%, стало известно в том же сентябре. Как сообщали СМИ, за май, июнь, июль и август государственный "Павлоградский химический завод" должен был поставить военным 250 тысяч минометных выстрелов 120 мм, а отгрузил… чуть меньше 17 тысяч! Это при том, что этот завод Минстратегпрома вовремя получил миллиарды гривен предоплаты.

В первом квартале 2024 года Агентство оборонных закупок подписывает с государственными "Артемом" и Павлоградским химическим заводом рекордные контракты на поставку боеприпасов и платит десятки миллиардов гривен предварительной оплаты. Государственный "Спецтехноэкспорт" в начале февраля получил почти 700 миллионов гривен предварительной оплаты для поставки 80 000 зарубежных минометных выстрелов для 120 мм минометов, но еще не поставил ни одного.

Затем жалобы на нехватку мин приходить перестали, но оккупанты уже продвигались вперед, а отсутствие жалоб на нехватку боеприпасов "взорвалось" еще большим скандалом в ноябре.

Мины просто не взрываются

Вместо жалоб на нехватку мин кое-где звучали жалобы на качество поступающих боеприпасов к минометам, однако по-настоящему об этом стало известно после распространения этих данных изданием в начале ноября.

На видео военнослужащие жаловались на новую партию минометных мин, в которых из 10 единиц взрывается всего 1. Другой проблемой назвали некачественные вышибные заряды пороха к минам, из-за чего последние падают в 10-50 метрах от миномета.

Позднее "Зеркало недели" уточнило проблемы минометных мин:

- мины отклонялись от точки прицеливания на 100–600 метров по дальности;

- были невыходы мин из ствола миномета;

- неразрывы мин около цели;

- мины падали на траектории полета на расстоянии 10–150 метров от миномета;

- при изменении прицела мина неправильно меняла дальность полета;

- единичные случаи невыхода металлической части мины из трубы, догорание пороха в стволе.

По итогам расследований СМИ возникли две версии, объясняющие подобные результаты стрельбы:

1) техническая, то есть объективные трудности;

2) субъективная, вызванная желанием пролоббировать интересы конкретных заводов.

Техническая звучала в расследовании "Экономической правды", что объяснялось некачественным порохом, и взрывателями М-12, чье производство в Украине до конца не освоено. По этой причине на мины ставили другие взрыватели - по данным "Зеркала недели", это были В-429, чье производство было начато на Шосткинском казенном заводе "Импульс" в 2019-м году.

Сам В-429 начал производиться еще в годы Второй мировой войны для снаряжения артиллерийских снарядов калибром от 85 мм и выше и технологически не подходил для 120-мм минометов. В частности, для нормальной стрельбы 120-мм минометной мины необходимо было использование двух вышибных зарядов, а не одного, что и объясняло раннее падение боеприпаса и отсутствие взрыва.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что в мире возник дефицит взрывчатых веществ и порохов для артиллерийских боеприпасов. Следствием этого стало "проседание" качества производства ВВ и пороха.

В то же время СМИ отмечая технические проблемы налаживания производства минометных мин подчеркивают, что военные представители от Минобороны вели себя довольно странно.

Так, при решении о выдаче контракта на производство мин неназываемому СМИ заводу (вероятно тот самый Павлоградский химический завод) первоначально указывались возможные проблемы в виде того же взрывателя М-12, сомнений в возможности производить необходимое количество боеприпасов и прочего. Тем не менее позитивное заключение было получено, а позднее даже расширено – возможности производства оценивались уже в 670 тысяч мин, а не 300 тысяч как ранее, а проблемы со взрывателями и прочим, и вовсе исчезли.

В целом, как утверждает автор расследования Юрий Николов, "представитель Минобороны заявил, что в Минобороны отсутствует система контроля качества перед поставкой продукции в ВСУ, вот вам и управление Рустема Умерова". Причем никто даже не знает у кого собственно производитель мин покупал порох для боеприпасов, так он импортный, а методики проверки его в Украине и вовсе нет.

В обоих ведомствах, производителе – Министерстве стратегической промышленности, и получателе — Министерстве обороны, проблему некачественных боеприпасов признали. В МО заявили о создании межведомственной комиссии по выяснению причин случившегося, а Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Однако после этого в МО ссылаясь на тайну молчат о ситуации уже 2 месяца.

В Минстратегпроме признали факт брака части мин из последней партии в 54 тысячи единиц и заявили, что отзовут 24 тысячи единиц, что является менее 1% от их годового производства.

Минометный скандал — сбой в программе или система?

Казалось бы, пик скандала с минометными минами уже прошел, и можно даже подумать, что имел место обычный, "технический" сбой или ошибка роста, когда производство боеприпасов растет, а как пишет тот же Александр Коваленко, используются различные суррогаты.

Примером этого могут быть различные артиллерийские снаряды и минометные мины, например, снаряжаемые АТ-45/55. Данный шифр обозначает, что в боеприпасе 45% такой взрывчатки, как аммотол — так называется взрывчатое вещество на основе смеси аммиачной селитры и тротила, которой в АТ-45 соответственно 45%, а остальное – более мощный тротил. В условиях войны такая практика нормальна и имеет обратную сторону в виде снижения качества.

Но так ли одинок скандал с минометными минами?

В середине января всего за два дня вспыхнули два новых скандала. Первым из них стала информация военного эксперта Сергея Згурца о попытке покупки для ВСУ американских противотанковых мин М6А2. За каждую мину Агентство оборонных закупок готово заплатить 600 евро, это при том что мины были изготовлены в 1941-м году для Второй мировой и еще в 1960-х были сняты с производства. Более того, за удаление этой публикации даже предлагали деньги.

Параллельно с этим Офис Генпрокурора Украины заявили о подозрении экс-сотруднику МО Украины нанесшему бюджету ущерб на 193 млн грн при покупке 400 пулеметов ДШК калибром 12,7 мм. Половина из них были плохого качества, а другие не поступили вовсе. При этом чиновник уже подозревается в хищениях 1,5 млрд грн на снаряда для ВСУ. Речь может идти об Александре Лиеве.

Словом, проблемы с закупками оружия в Минобороны – это системный кризис, и последний имеет фамилии конкретных лиц, которые имеют к этому отношение.

Коллаборация Рустема Умерова, Александра Камышина и Леонида Шимана – почему ВСУ остались без боеприпасов

Производителем некачественных минометных мин выступил Павлоградский химический завод, который на 100% принадлежит Министерству стратегической промышленности Украины. Многолетним директором предприятия является Леонид Шиман, личность весьма примечательная.

Так, по данным портала "Наші гроші", директор стратегического предприятия проходит подозреваемым по двум уголовным производствам – продаже продукции завода через "фирмы-прокладки" и покупке труб по завышенным ценам. Однако это не мешает ему руководить предприятием, и получать огромные государственные контракты, в чем по версии Юрия Николова ему помогал теперь уже бывший министр Минстратегпрома Александр Камышин.

Увольнение последнего оказалось весьма своевременным – министр покинул свой пост 4 сентября, а ровно через 2 недели вспыхнул скандал с "минометным голодом", потому что предприятие Минстратегпрома не могут выполнить свои обязательства. А сами контракты с ними были заключены еще в бытность главой ведомства Александра Камышина. Когда же встал вопрос о качестве боеприпасов, экс-министр уже занимался вопросами создания ассоциации производителей оружия и консультировал президента в вопросах ВПК. При этом по данным "Украинской правды" продолжал влиять на Минстратегпром за счет влияния на нового министра Германа Сметанина, экс-руководителя "Укроборонпрома" и ранее подчиненного бывшему министру.

Впрочем, найти предприятие способное получить тендер от государства на производство оружия, еще не значит его получить. Поскольку решающее слово в будущем контракте имело Агентство оборонных закупок во главе с Мариной Безруковой.

Еще до скандала с качество мин, но уже после выяснения, что их производство провалено, Марина Безрукова в интервью УП заявила, что была против заключения контракта, так как опасалась срыва договора. Кто ее убедил поставить подпись чиновница не уточнила, но если учесть, что Агентство подчиняется Министерству обороны во главе с Рустемом Умеровым, список лиц, способных оказывать влияние на Марину Безрукову, вряд ли слишком велик. Более того, по данным СМИ, после этого отношения главы Агентства оборонных закупок и Рустема Умерова испортились, так что она имеет все шансы остаться без продления своего контракта, истекающего в январе.

Тем временем, Офис Генерального прокурора Украины и СБУ начали расследование криминального производства № 22024000000001091 открытого 21 ноября 2024 года. В его рамках на Павлоградском химическом заводе проведен обыск и изъята документация, касающаяся производства мин. Само производство открыто в рамках статьи 114 УК Украины "Препятствие законной деятельности ВСУ" и пока подозреваемых в нем нет, а если найдутся и их вина будет доказана, им будут грозить до 8 лет лишения свободы.

Как писали ранее "Комментарии", в закупках оружия для ВСУ себя активно проявляет экс-глава НАБУ Артем Сытник, ставший заместителем Марины Безруковой в Агентстве оборонных закупок. Как сложится его судьба в случае возможного увольнения нынешнего главы Агентства – неизвестно.