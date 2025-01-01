Год войны для Украины – чем стал 2024-й год для противостояния российской агрессии и чего стоит ждать

"Комментарии" продолжают подводить итоги уходящего 2024 года и несомненно для страны в целом этот год стал еще одним, уже третьим военным годом. И в некотором смысле текущий год стал повторением 2022-го, подарив немало поводов для гордости и даже триумфа, но оставив и немало места для горечи.

Чего добилась Украина за 2024 год в борьбе с российской агрессией

Первое полугодие – инициатива в руках оккупантов

2024-1 год на передовой продолжился с попыток оккупантов взять штурмом Авдеевку (Донецкая область), битва за которую с перерывами продолжалась с 2022 года. В середине февраля из-за угрозы флангам Вооруженные силы Украины оставили город.

Вслед за этим наступил период локальных местных боев, активности ДРГ в приграничных с Россией областях и попытках угадать, куда россияне будут наносить следующий удар. Им стало наступление в Харьковской области в мае, когда в течение первых дней оккупантам удалось достигнуть некоторых успехов, оккупировать около 300 квадратных километров и даже войти в город Волчанск. Однако с тех пор наступление на данном направлении зашло в тупик, а бои в Волчанске продолжаются до сих пор.

В первые два летних месяца россияне вновь активизировали усилия в Донецкой области, следствием чего стала потеря ВСУ контроля над 300 квадратными километрами территории. Однако затем случилось то, чего не было уже последние 80 лет.

Курская операция – триумф ВСУ и неудачи конца года

6 августа произошел настоящий обвал российской обороны в приграничной Курской области – атака ВСУ стала полной неожиданностью для оккупантов и за считанные дни украинская армия взяла под контроль более 1000 квадратных километров территории и сотни пленных. Последний раз этот регион видел боевые действия в 1943-м году.

Правда после первоначального успеха наступление застопорилось, ВСУ начали окапываться, а уже тогда многие задались вопросом – какой была цель у данного наступления. Ответ на этот вопрос только в декабре дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам целью было опередить готовившийся удар на Сумы и снять давление на харьковском и других направлениях.

Данное решение довольно неоднозначно оценивается после неудач, которые начали преследовать ВСУ с сентября. Так, если за весь 2023-й год россияне оккупировали лишь около 150 квадратных километров, то только в сентябре это оказались около 400 квадратных километров и этот показатель рос до 725 квадратных километров по итогам ноября.

Применив новую тактику – удары по флангам вместо лобовых штурмов, российские оккупанты создавали опасность для населенных пунктов и постепенно выдавливали ВСУ, продвигаясь вперед, уничтожая целые населенные пункты.

В итоге к концу года оккупанты захватили ряд важных городов – Угледар, почти взят Курахово, осталось несколько километров до Покровска и административной границы Днепропетровской области.

Чем еще стал 2024-й год для украины в военном плане?

1) Украина выдержала, а Россия несет огромные потери

Главным итогом 2024 года по мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, является удержание Украиной своих позиций. За целый год российской армии так и не удалось выйти на административные границы Днепропетровской области и овладеть всем Донбассом, то есть за 3 года боев РФ не смогла реализовать даже первый этап своих планов.

"Россия смогла нарастить поставки людских резервов в армию с 20 тысяч человек в месяц в 2022-м до 45 тысяч в 2024-м, на войну тратиться 30% российского бюджета, что является рекордной цифрой, а результата — нет", — отметил собеседник "Комментарии".

Как результат, говорить о масштабном наступлении оккупантов на Запорожье или Херсон пока не приходится, а у ВСУ есть даже шансы перехватить инициативу.

При этом по итогам 2024 года россиянам удалось оккупировать около 3000 квадратных километров украинской земли, потеряв около 400 тысяч человек. По подсчетам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, за 1 квадратный километр украинской земли оккупанты потеряли в среднем 135 человек, в то время как в 2022-м это были максимум 2 человека.

2) Перенос войны на территорию противника

Вторым важным отличием прошедшего года Дмитрий Снегирев назвал перенос войны на территорию врага – успешную Курскую операцию ВСУ, показавшую высокую эффективность не только армии, но и спецслужб, сумевших обеспечить секретность всех подготовительных мероприятий.

"Итог – рост имиджа Украины на международной арене и падение имиджа РФ, появление проблемы беженцев в самой России – около 130 тысяч жителей региона уехали в другие места, на что потратили свыше 100 миллиардов рублей", — подчеркивает эксперт.

Также собеседник "Комментарии" отметил высокую эффективность работы украинских спецслужб, сумевших организовывать операции по ликвидации не только коллаборантов на оккупированных территориях, но и генералитета в самой РФ.

3) Растущий ударный потенциал ВСУ, в том числе благодаря ВПК

По словам Дмитрия Снегирева, в 2024-м году Украина резко нарастила ударные возможности по атаке российской территории, которые повторяются фактически ежедневно.

"Украинский ВПК смог обеспечить субъектность Украины в деле нанесения ударов по российской территории, так что если США отзовут свое разрешение на атаки своими ракетами, мы сможем сделать это собственными дронами, дронами-ракетами "Пекло", "Рута", "Трембита" и другими. Правда сейчас это всего порядка 20-25% потребностей ВСУ в оружии, обеспечиваемое за счет отечественного ВПК, чего явно недостаточно", — подчеркнул наш собеседник.

4) Международная ситуация в целом остается в пользу Украины

Также 2024-й год прошел в рамках продолжающейся поддержки со стороны союзников, которые оказали помощи на сумму около 200 млрд дол., и начали менять тактику – вкладывают средства в совместное с Украиной производство оружия для нужд ВСУ.

Также пока не видно свидетельств отказа от санкций против России – хотя их эффективность не всегда считается высокой, они дают эффект, а главное – их продолжают вводить.

Вместе с тем как писали "Комментарии", получаемый от США объем вооружений оказался явно недостаточным для нужд ВСУ.

5) В 2025-м году война изменит свой характер?

Также по мнению Дмитрия Снегирева смена президента в США вряд ли приведет к окончанию войны или даже к перемирию, поскольку для России наиболее предпочтительным вариантом будет вывод ВСУ из Донбасса. Украина же теоретически может согласиться лишь на условиях статуса-кво, то есть сохранения своих существующих позиций и территорий, тогда повторится сиутация с АТО периодом с 2015 года.

Вместе с тем как подчеркнул "Комментарии" Дмитрий Снегирев, в 2025-м году можно ожидать изменения характера боевых действий, при которых военные действия на территории Украины могут отойти на второй план.

"Кто бы стоял во главе США, он не встанет на сторону России, а начнет более активно действовать в мире против враждебных государств, реально или потенциально обладающих ядерным оружием. Сегодня "ось" этих стран проходит по линии Тегеран-Москва-Пхеньян. Победа сирийской оппозиции и утрата Ираном позиций в Сирии, активизация боев в Йемене против хуситов, говорят о желании США сосредоточить силы против Ирана. А затем возможно придет очередь Пхеньяна. Удары против российских союзников повлияют на возможности РФ как в военном смысле, так и на политическую позицию", — говорит о своих ожиданиях от войны в 2025-м году Дмитрий Снегирев.

Ранее "Комментарии" описали, какие топ-победы и поражения были у Украины в 2024-м году.