В РФ заявляют о попытке «прорыва» границы: почему очень громко в Курской области

Как передает портал "Комментарии", после массированного обстрела поселка Суджа в Курской области россияне начали жаловаться на попытки прорыва украинской армией государственной границы. В отличие от прошлых рейдов, которые устраивали российские добровольцы, первыми о событиях сообщили путинские власти. Мол, идут бои по нескольким направлениям и "неспокойно" уже и в Белгородской области, но спустя какое-то время российские власти поспешили заявить, что российским войскам удалось выбить "украинские ДРГ" и российские военные полностью контролируют ситуацию. Вот только в российских пабликах пишут другое и господствуют другие настроения.

Разрушения в Судже. Фото из открытых источников

Изначально губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram заявил, что из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области.

По его словам, российские пограничники и военные не допустили прорыва границы.

В то же время в российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в Судже и распространяют кадры. А российские обозреватели подтверждают, что есть попытка прорыва в направлении Суджи. Они сообщают, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинские войска продолжают концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

В Telegram Легион "Свобода России" также публикует кадры разрушенных домов в Судже.

При этом Минобороны РФ до сих пор не комментируют стрельбу и взрывы в Курской области.

Власти Курской области также отрапортовали о массовом сбивании дронов, которые атаковали регион и опубликовали фото разрушений в Судже. Местные телеграм-каналы писали о взрывах в нескольких районах области.

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