Оккупанты близки к перерезанию ключевой трассы Донбасса: какой город может остановить россиян

Российские захватчики все ближе к Покровску Донецкой области. Почему ситуация в этом направлении крайне угрожающая? В каком городе есть шанс остановить врага, не дав ему подойти к самому Покровску? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Покровское направление. Фото: из открытых источников

Покровское направление стало угрожающим несколько недель назад

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире Radio NV рассказал, что ситуация на Покровском направлении крайне угрожающая, потому что российские захватчики близки к перерезанию важной трассы Покровск-Константиновка.

Дикий отметил, что в Покровском направлении следует ожидать "очень тяжелых боев".

"Легче там точно сейчас не станет. Там действительно очень угрожающая ситуация. Там крайне неприятная ситуация. Россиянам очень немного осталось для того, чтобы перерезать трассу Покровск-Константиновка. Они реально очень близки к этому", — подчеркнул Дикий.

При этом военный эксперт обратил внимание, что недавно в западных медиа речь шла о том, что на Покровском направлении с украинской стороны оборону держат 12 тысяч бойцов, а со стороны россиян — наступающая группировка состоит из 40 тысяч. Он считает эти цифры правдоподобными.

Также, по его мнению, уже не секрет, что Силы обороны на это направление направили резервы.

"Это направление стало угрожающим несколько недель назад. Там было очень серьезное продвижение врага. Мы туда бросили резервы. И даже там, где мы бросили резервы, и отчаянно пытаемся врага сдержать, соотношение (войск) 1 к 3 в пользу врага", — подчеркнул он. Дикий.

Как добавил эксперт, на фронте пока не ощущаются результаты украинской мобилизации, особенно за июнь и июль.

Дикий подчеркнул, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является самым трудным и угрожающим.

"В Часовом Яру также неприятные новости. Россиян там долго удавалось сдерживать по каналу. Водная преграда вообще всегда очень классная штука в обороне. Но, к большому сожалению, это уже в прошлом. Россияне смогли перейти канал, бои уже идут западнее канала в центральной части того, что осталось от города Часов Яр. Там реально города уже нет. В центральной части этих руин идут бои. Все равно, там продвижение русских очень медленное, как всегда в городской застройке. Характер боев в самом Часовом Яру — продвижение там меряется не километрами и даже не кварталами, а продвижение там меряется домами", — сообщил Дикий.

Новогродовка – населенный пункт, который находится на пути врага

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире канала FREEДОМ рассказал, что российские оккупационные войска продолжают давить на Покровском направлении. Но на пути врага в Покровск есть еще один город – Новогродовка Донецкой области.

Как отметил эксперт, этот город может стать непреодолимым барьером для врага. Причина в логистике обеспечения ВСУ, а также природных и искусственных препятствиях.

"Новогродовка – это населенный пункт, который находится у них на пути. Это город с логистикой, определенными препятствиями для продвижения российских оккупационных войск как естественными, так и искусственными. Поэтому он представляет собой максимально оптимальный вариант для того, чтобы не просто затормозить продвижение оккупационных войск, а остановить их на Покровском направлении. Если оборона в Новогродовке будет организована на должном высоком уровне, то именно она может оказаться той преградой, через которую россиянам уже не пройти", – сказал Коваленко.

Он отметил, что на Покровском направлении на пути у оккупантов также есть два рубежа – Сергеевка-Новожеланое и Орловка-Николаевка. А расстояние до Новогродовки от того места, где враг находится сейчас, составляет чуть более 5 километров.

"Помимо всего прочего, с учетом тенденции продвижения россиян, они вытягивают свой северный фланг вдоль трассы 0511, не имея с юга фланговой безопасности. И это достаточно рискованное продвижение. Скорее всего, они займутся выравниванием флангов, прежде южного", — констатировал Александр Коваленко.

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