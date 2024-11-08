СМИ: военные получили некачественные мины от Укроборонпрома

Украинские защитники получили некачественную партию мин калибра 120 мм производства Укроборонпрома. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Цензор.НЕТ.

Военные получили некачественные мины от Укроборонпрома

Издание, ссылаясь на военного, отмечает, что защитники получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов всего 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.

"Другой преблемой являются некачественные "вышибные" мины. Используемый в них порох не сгорает и мина падает в 10-50 метрах от миномета. Кроме того, большое количество "вышибных" вообще не срабатывает, что приводит к необходимости разбирать миномет и доставать мину", – говорится в материале.





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