СМИ: военные получили некачественные мины от Укроборонпрома

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Кравцев Сергей
Украинские защитники получили некачественную партию мин калибра 120 мм производства Укроборонпрома. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Цензор.НЕТ.
Военные получили некачественные мины от Укроборонпрома
Издание, ссылаясь на военного, отмечает, что защитники получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов всего 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.
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