Скандал в Минобороны: Военным купят мины времен Второй мировой, которые могут не подорваться

В Минобороны очередной скандал – директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заключила контракт на сотни тысяч противотанковых мин сомнительных лет производства по цене 600 евро за единицу. Эту информацию впервые опубликовал военный обозреватель Сергей Згурец.

Мина М6А2

По информации Згурца, 31 декабря 2024 года, "под елку", директор Агентства Марина Безрукова согласовала контракт на несколько сотен тысяч противотанковых мин с годом изготовления "1941". Как отмечает Згурец, речь идет о минах М6А2 — противотанковых минах производства США, снятых с вооружения в 1960-х годах.

Военный корреспондент ТСН Юлия Кириенко еще более категорична : "Кажется, для ВСУ снова идут по принципу: "На тебе, Боже, что мне не гоже" и заключают 31 декабря этот контракт. Но пугает другое – чтобы проверить кондицию этих мин (т.е. качество), мы должны уплатить 10% от стоимости контракта. То есть от нас требуют отвалить кучу миллионов евро, чтобы понять, подорвется ли та мина".

Противотанковые мины сейчас – настоящий дефицит, к сожалению. Как уже вечером 14 января в собственном релизе отмечает "Агентство оборонных закупок", "существует очень большая потребность Вооруженных Сил Украины в противотанковых минах по всей линии фронта; производство противотанковых мин, хоть и полностью законтрактовано Агентством, но не способно его удовлетворить". Следовательно, можно сделать вывод, что Агентство оборонных закупок, заключив контракты на все новые противотанковые мины, "пустилась берега" и подписало контракт на металлолом по высоким, даже для новых мин, ценам.

По советским стандартам срок годности тротила в минах составляет не более 60 лет при идеальных условиях хранения, а по американским – вообще 35 лет, отмечают журналисты. Тротила в мини М6А2 – 5,4 кг. По сегодняшним ценам, себестоимость такой мины должна составлять несколько сотен евро, но точно не 600. Более того – во многих странах мины таких лет выпуска утилизируют и даже платят за эту услугу большие деньги, потому что хранение таких устаревших изделий крайне опасно!

"При этом болгарская компания является посредником, а не производителем мин. Хотя АОЗ декларирует, что одним из достижений 2024 года является расширение контрактов именно с непосредственно производителями техники и вооружений. Но, кажется, отношения между руководством АОЗ и руководством болгарской компании проходят испытание подчас так же успешно, как тротил. Хотя это, конечно, только предположение", — пишет Згурец.

Американские мины М6А2 никогда не находились в таком количестве на складах Болгарии, а значит, болгарская компания-посредник выбрана скорее для прикрытия финансовой сделки, реальным поставщиком будет другая страна. Как отмечает Агентство, "мины находятся в составе страны НАТО".

"Окончательная цена контракта может быть пересмотрена в сторону уменьшения после проведения инспекции и испытаний товара", – пишет Агентство оборонных закупок на собственной Facebook странице. При этом, забывая указать, что пересмотр цены не предусмотрен условиями уже подписанного контракта.

Можно только представить, сколько десятков миллионов евро заработает каждый участник схемы – контракта на 230 миллионов евро, подписанный Агентством оборонных закупок и сомнительным болгарским посредником.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина намерена купить у США мины, которые использовались во время Второй мировой войны, при этом военные говорят о большой ошибке.





