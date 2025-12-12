logo

Усиление мобилизации в 2026 году: что заявил Сырский
НОВОСТИ

Усиление мобилизации в 2026 году: что заявил Сырский

В Вооруженных силах Украины готовятся к усилению мобилизации и рекрутинга в 2026 году на фоне активных боевых действий и наступления российских войск

12 декабря 2025, 17:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизационных мероприятий, рекрутинга и системы подготовки личного состава в ответ на действия противника. По его словам, ключевым ресурсом в войне остается не техника или вооружение, а люди.

Усиление мобилизации в 2026 году: что заявил Сырский

Усиление мобилизации в Украине

Сырский подчеркнул, что приоритетом для ВСУ является качественная комплектация войск и повышение уровня подготовки военнослужащих. Речь идет о мобилизации, привлечении добровольцев через рекрутинг, заключении новых контрактов, а также постоянном совершенствовании учебного процесса. Эти вопросы, по его словам, стали центральными во время ежемесячного совещания, посвященного качеству подготовки личного состава.

В рамках повышения боеспособности уже увеличен срок базовой общевойсковой подготовки к 51 дню. Главнокомандующий сообщил, что этот процесс будут в дальнейшем совершенствоваться путем повышения уровня инструкторов, обновления материально-технической базы и улучшения оснащения учебных центров.

По результатам проведенного аудита принято решение сместить подготовку военнослужащих вдали от линии фронта. Учебные полигоны закрепляют за армейскими корпусами в центральных и западных регионах Украины, чтобы снизить риски и повысить эффективность обучения.

Отдельное внимание Сырский уделил адаптации новобранцев на начальном этапе подготовки. По его словам, внедрение комплексной программы адаптации должно уменьшить количество случаев самовольного ухода из воинских частей и помочь бойцам быстрее интегрироваться в военную среду.

Кроме того, главнокомандующий подверг критике состояние безопасности на отдельных объектах учебной инфраструктуры. Он отдал срочные распоряжения по ускорению строительства и дооснащения укрытий в учебных центрах, отметив необходимость обеспечения надлежащего уровня защиты личного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские медийщики оценивают текущее состояние свободы медиа в стране на 5,8 балла из 10 возможных, что свидетельствует об ухудшении ощущения свободы слова в профессиональной среде. Об этом говорится в исследовании "Баланс между профессионализмом и национальной ответственностью: исследование самоцензурирования украинских медиа при освещении мобилизации".



Источник: https://tsn.ua/ukrayina/posylennia-mobilizatsiyi-ta-novi-pravyla-broniuvannia-u-2026-rotsi-shcho-zminytsia-dlia-viyskovozoboviazanykh-2973935.html#gen678b43
