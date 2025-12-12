Посилення мобілізації у 2026 році: що заявив Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізаційних заходів, рекрутингу та системи підготовки особового складу у відповідь на дії противника. За його словами, ключовим ресурсом у війні залишаються не техніка чи озброєння, а люди.

Посилення мобілізації в Україні

Сирський наголосив, що пріоритетом для ЗСУ є якісне комплектування війська та підвищення рівня підготовки військовослужбовців. Йдеться про мобілізацію, залучення добровольців через рекрутинг, укладання нових контрактів, а також постійне вдосконалення навчального процесу. Ці питання, за його словами, стали центральними під час щомісячної наради, присвяченої якості підготовки особового складу.

У межах підвищення боєздатності вже збільшено термін базової загальновійськової підготовки до 51 дня. Головнокомандувач повідомив, що цей процес надалі вдосконалюватимуть шляхом підвищення рівня інструкторів, оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення оснащення навчальних центрів.

За результатами проведеного аудиту ухвалено рішення змістити підготовку військовослужбовців подалі від лінії фронту. Навчальні полігони закріплюють за армійськими корпусами в центральних і західних регіонах України, щоб зменшити ризики та підвищити ефективність навчання.

Окрему увагу Сирський приділив адаптації новобранців на початковому етапі підготовки. За його словами, впровадження комплексної програми адаптації має зменшити кількість випадків самовільного залишення військових частин і допомогти бійцям швидше інтегруватися у військове середовище.

Крім того, головнокомандувач розкритикував стан безпеки на окремих об’єктах навчальної інфраструктури. Він віддав термінові розпорядження щодо прискорення будівництва та дооснащення укриттів у навчальних центрах, наголосивши на необхідності забезпечення належного рівня захисту особового складу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські медійники оцінюють поточний стан свободи медіа в країні на 5,8 бала з 10 можливих, що свідчить про погіршення відчуття свободи слова у професійному середовищі. Про це йдеться у дослідженні "Баланс між професійністю та національною відповідальністю: дослідження самоцензурування українських медіа під час висвітлення мобілізації".