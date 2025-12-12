logo_ukra

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Посилення мобілізації у 2026 році: що заявив Сирський
commentss НОВИНИ Всі новини

Посилення мобілізації у 2026 році: що заявив Сирський

У Збройних силах України готуються до посилення мобілізації та рекрутингу у 2026 році на тлі активних бойових дій і наступу російських військ

12 грудня 2025, 17:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізаційних заходів, рекрутингу та системи підготовки особового складу у відповідь на дії противника. За його словами, ключовим ресурсом у війні залишаються не техніка чи озброєння, а люди.

Посилення мобілізації у 2026 році: що заявив Сирський

Посилення мобілізації в Україні

Сирський наголосив, що пріоритетом для ЗСУ є якісне комплектування війська та підвищення рівня підготовки військовослужбовців. Йдеться про мобілізацію, залучення добровольців через рекрутинг, укладання нових контрактів, а також постійне вдосконалення навчального процесу. Ці питання, за його словами, стали центральними під час щомісячної наради, присвяченої якості підготовки особового складу.

У межах підвищення боєздатності вже збільшено термін базової загальновійськової підготовки до 51 дня. Головнокомандувач повідомив, що цей процес надалі вдосконалюватимуть шляхом підвищення рівня інструкторів, оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення оснащення навчальних центрів.

За результатами проведеного аудиту ухвалено рішення змістити підготовку військовослужбовців подалі від лінії фронту. Навчальні полігони закріплюють за армійськими корпусами в центральних і західних регіонах України, щоб зменшити ризики та підвищити ефективність навчання.

Окрему увагу Сирський приділив адаптації новобранців на початковому етапі підготовки. За його словами, впровадження комплексної програми адаптації має зменшити кількість випадків самовільного залишення військових частин і допомогти бійцям швидше інтегруватися у військове середовище.

Крім того, головнокомандувач розкритикував стан безпеки на окремих об’єктах навчальної інфраструктури. Він віддав термінові розпорядження щодо прискорення будівництва та дооснащення укриттів у навчальних центрах, наголосивши на необхідності забезпечення належного рівня захисту особового складу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські медійники оцінюють поточний стан свободи медіа в країні на 5,8 бала з 10 можливих, що свідчить про погіршення відчуття свободи слова у професійному середовищі. Про це йдеться у дослідженні "Баланс між професійністю та національною відповідальністю: дослідження самоцензурування українських медіа під час висвітлення мобілізації".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tsn.ua/ukrayina/posylennia-mobilizatsiyi-ta-novi-pravyla-broniuvannia-u-2026-rotsi-shcho-zminytsia-dlia-viyskovozoboviazanykh-2973935.html#gen678b43
Теги:

Новини

Всі новини