Баланс між безпекою і правдою: чи є свобода слова в Україні під час війни

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Українські медійники оцінюють поточний стан свободи медіа в країні на 5,8 бала з 10 можливих, що свідчить про погіршення відчуття свободи слова у професійному середовищі. Про це йдеться у дослідженні "Баланс між професійністю та національною відповідальністю: дослідження самоцензурування українських медіа під час висвітлення мобілізації".
Рівень свободи слова в Україні
Звіт підготували Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні.
За результатами опитування, саме тема мобілізації та діяльності військових і суміжних органів сприймається журналістами як найбільш ризикована для публікацій. Медійники зазначають, що під час роботи з цими темами часто змушені балансувати між професійними стандартами, суспільним інтересом і міркуваннями національної безпеки, що нерідко призводить до самообмежень.
Дослідження охоплювало 200 представників медіаспільноти, а також включало 12 глибинних інтерв’ю і контрольований експеримент. Автори підкреслюють, що опитування не є репрезентативним для всієї галузі, однак поєднання кількісних і якісних методів дозволяє зафіксувати реальні поведінкові рішення журналістів у ситуаціях, наближених до щоденної роботи редакцій.
Дослідники зазначають, що самоцензура в українських медіа дедалі частіше виникає не через прямий тиск, а як результат внутрішніх професійних дилем, страху за наслідки публікацій і невизначеності меж допустимого під час війни.