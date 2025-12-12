logo_ukra

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Баланс між безпекою і правдою: чи є свобода слова в Україні під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Баланс між безпекою і правдою: чи є свобода слова в Україні під час війни

Оцінка свободи слова в Україні серед самих журналістів та редакторів погіршилася. Найбільш чутливою темою для роботи медіа залишається мобілізація та діяльність військових структур

12 грудня 2025, 16:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські медійники оцінюють поточний стан свободи медіа в країні на 5,8 бала з 10 можливих, що свідчить про погіршення відчуття свободи слова у професійному середовищі. Про це йдеться у дослідженні "Баланс між професійністю та національною відповідальністю: дослідження самоцензурування українських медіа під час висвітлення мобілізації".

Баланс між безпекою і правдою: чи є свобода слова в Україні під час війни

Рівень свободи слова в Україні

Звіт підготували Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні.

За результатами опитування, саме тема мобілізації та діяльності військових і суміжних органів сприймається журналістами як найбільш ризикована для публікацій. Медійники зазначають, що під час роботи з цими темами часто змушені балансувати між професійними стандартами, суспільним інтересом і міркуваннями національної безпеки, що нерідко призводить до самообмежень.

Дослідження охоплювало 200 представників медіаспільноти, а також включало 12 глибинних інтерв’ю і контрольований експеримент. Автори підкреслюють, що опитування не є репрезентативним для всієї галузі, однак поєднання кількісних і якісних методів дозволяє зафіксувати реальні поведінкові рішення журналістів у ситуаціях, наближених до щоденної роботи редакцій.

Дослідники зазначають, що самоцензура в українських медіа дедалі частіше виникає не через прямий тиск, а як результат внутрішніх професійних дилем, страху за наслідки публікацій і невизначеності меж допустимого під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український варіант мирного плану передбачає вступ країни до Європейського Союзу до 1 січня 2027 року. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/detector_media/31056
Теги:

Новини

Всі новини