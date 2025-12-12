logo

Баланс между безопасностью и правдой: есть ли свобода слова в Украине во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Баланс между безопасностью и правдой: есть ли свобода слова в Украине во время войны

Оценка свободы слова в Украине среди журналистов и редакторов ухудшилась. Наиболее чувствительной темой для работы медиа остается мобилизация и деятельность военных структур

12 декабря 2025, 16:46
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинские медийщики оценивают текущее состояние свободы медиа в стране на 5,8 балла из 10 возможных, что свидетельствует об ухудшении ощущения свободы слова в профессиональной среде. Об этом говорится в исследовании "Баланс между профессионализмом и национальной ответственностью: исследование самоцензурирования украинских медиа при освещении мобилизации".

Баланс между безопасностью и правдой: есть ли свобода слова в Украине во время войны

Уровень свободы слова в Украине

Отчет подготовили Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии при поддержке Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

По результатам опроса именно тема мобилизации и деятельности военных и смежных органов воспринимается журналистами как наиболее рискованная для публикаций. Медийщики отмечают, что во время работы по этим темам часто вынуждены балансировать между профессиональными стандартами, общественным интересом и соображениями национальной безопасности, что нередко приводит к самоограничениям.

Исследование охватывало 200 представителей медиасообщества, а также включало 12 глубинных интервью и контролируемый эксперимент. Авторы подчеркивают, что опрос не репрезентативный для всей отрасли, однако сочетание количественных и качественных методов позволяет зафиксировать реальные поведенческие решения журналистов в ситуациях, приближенных к ежедневной работе редакций.

Исследователи отмечают, что самоцензура в украинских медиа все чаще возникает не из-за прямого давления, а как результата внутренних профессиональных дилемм, страха за последствия публикаций и неопределенности границ допустимого во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский вариант мирного плана предусматривает вступление страны в Европейский Союз до 1 января 2027 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.



Источник: https://t.me/detector_media/31056
