Баланс между безопасностью и правдой: есть ли свобода слова в Украине во время войны

Украинские медийщики оценивают текущее состояние свободы медиа в стране на 5,8 балла из 10 возможных, что свидетельствует об ухудшении ощущения свободы слова в профессиональной среде. Об этом говорится в исследовании "Баланс между профессионализмом и национальной ответственностью: исследование самоцензурирования украинских медиа при освещении мобилизации".

Уровень свободы слова в Украине

Отчет подготовили Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии при поддержке Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

По результатам опроса именно тема мобилизации и деятельности военных и смежных органов воспринимается журналистами как наиболее рискованная для публикаций. Медийщики отмечают, что во время работы по этим темам часто вынуждены балансировать между профессиональными стандартами, общественным интересом и соображениями национальной безопасности, что нередко приводит к самоограничениям.

Исследование охватывало 200 представителей медиасообщества, а также включало 12 глубинных интервью и контролируемый эксперимент. Авторы подчеркивают, что опрос не репрезентативный для всей отрасли, однако сочетание количественных и качественных методов позволяет зафиксировать реальные поведенческие решения журналистов в ситуациях, приближенных к ежедневной работе редакций.

Исследователи отмечают, что самоцензура в украинских медиа все чаще возникает не из-за прямого давления, а как результата внутренних профессиональных дилемм, страха за последствия публикаций и неопределенности границ допустимого во время войны.

