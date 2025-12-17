Скільки українців померло під час війни: дані Мін'юсту

Портал “Коментарі” звернувся з офіційним запитом до Міністерства юстиції України, щоб дізнатися, скільки громадян померло в Україні у період з 2022 по 2025 роки.

Кількість смертей в Україні Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві пояснили, що за інструкцією передбачено отримання статистичних звітів відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України про загальну кількість зареєстрованих актів цивільного стану за формою № 98 (піврічна, річна), не пізніше 25 липня поточного року та 25 січня наступного за звітним року.

“Форми звітів, відповідно до інструкції, містять виключно кількісні показники проведених державних реєстрацій актів цивільного стану по областях відповідно за пів року і рік та не містять інформації щодо причин смерті”, — пояснили у Мін'юсті.

За даними міністерства, з 2022 року до липня 2025 року в Україні померло 1 782 071 особа. Найбільше померло людей у 2021 році - 541739 осіб.

В ТОП областей за кількістю смертей входить Дніпропетровська, Харківська та м. Київ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що смертність від різних хвороб в Україні під час війни могла зрости в рази через безпекову ситуацію, неможливість вчасно пройти обстеження чи отримати медичну допомогу. Однак дізнатися про це наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни в Україні не оприлюднюється статистика смертності від хвороб.

У Державній службі статистики порталу”Коментарі” повідомили, що статистичні дані є тільки за 2021 рік. У 2021 році загалом померло від усіх причин 714 263 особи.