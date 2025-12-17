logo_ukra

BTC/USD

85799

ETH/USD

2810.07

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Скільки українців померло під час війни: дані Мін'юсту
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців померло під час війни: дані Мін'юсту

Щороку в Україні помирає близько півмільйона громадян: дані Мін'юсту

17 грудня 2025, 20:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Портал “Коментарі” звернувся з офіційним запитом до Міністерства юстиції України, щоб дізнатися, скільки громадян померло в Україні у період з 2022 по 2025 роки. 

Скільки українців померло під час війни: дані Мін'юсту

Кількість смертей в Україні Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві пояснили, що за інструкцією передбачено отримання статистичних звітів відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України про загальну кількість зареєстрованих актів цивільного стану за формою № 98 (піврічна, річна), не пізніше 25 липня поточного року та 25 січня наступного за звітним року. 

“Форми звітів, відповідно до інструкції, містять виключно кількісні показники проведених державних реєстрацій актів цивільного стану по областях відповідно за пів року і рік та не містять інформації щодо причин смерті”, — пояснили у Мін'юсті. 

За даними міністерства, з 2022 року до липня 2025 року в Україні померло 1 782 071 особа. Найбільше померло людей у 2021 році -  541739 осіб. 

В ТОП областей за кількістю смертей входить Дніпропетровська, Харківська та м. Київ. 

Скільки українців померло під час війни: дані Мін'юсту - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що смертність від різних хвороб в Україні під час війни могла зрости в рази через безпекову ситуацію, неможливість вчасно пройти обстеження чи отримати медичну допомогу. Однак дізнатися про це наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни в Україні не оприлюднюється статистика смертності від хвороб.

У Державній службі статистики порталу”Коментарі” повідомили, що статистичні дані є тільки за 2021 рік. У 2021 році загалом померло від усіх причин 714 263 особи.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини