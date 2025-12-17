Сколько украинцев умерло во время войны: данные Минюста

Портал "Комментарии" обратился с официальным запросом в Министерство юстиции Украины, чтобы узнать, сколько граждан умерло в Украине в период с 2022 по 2025 годы.

Количество смертей в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве пояснили, что по инструкции предусмотрено получение статистических отчетов отделов государственной регистрации актов гражданского состояния управлений государственной регистрации межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины об общем количестве зарегистрированных актов гражданского состояния по форме № 98 (полугодовая, годовая), не позднее 25 июля текущего года и 25 января следующего за отчетным.

"Формы отчетов, согласно инструкции, содержат исключительно количественные показатели проведенных государственных регистраций актов гражданского состояния по областям соответственно за пол года и год и не содержат информации о причинах смерти", — пояснили в Минюсте.

По данным министерства, с 2022 года по июль 2025 года в Украине умер 1 782 071 человек. Больше всего умерло людей в 2021 году – 541739 человек.

В ТОП областей по количеству смертей входит Днепропетровская, Харьковская и Киев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что смертность от разных болезней в Украине во время войны могла возрасти в разы из-за ситуации безопасности, невозможности вовремя пройти обследование или получить медицинскую помощь. Однако узнать об этом пока невозможно. С начала полномасштабной войны в Украине не обнародуется статистика смертности от болезней.

В Государственной службе статистики портала "Комментарии" сообщили, что статистические данные есть только за 2021 год. В 2021 году всего умерло от всех причин 714 263 человека.