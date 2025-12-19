Российский правитель Владимир Путин заявил, что Кремль якобы стремится к тому, чтобы в 2026 году не возникало "военных конфликтов". Об этом глава РФ сообщил во время ответа на вопросы граждан, передают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов", – отметил Путин.



Он добавил, что якобы мирные намерения России. Он добавил, что страна стремится решать все "противоречивые вопросы путем мирных переговоров".

"Несомненно, и я думаю, что вы согласитесь, что нам следует устранить первопричину конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долговременным, устойчивым и надежным. Этого мы и будем стремиться", — добавил глава Кремля, снова апеллируя якобы необходимость установления стабильности.

В то же время, Путин заявил, что не считает себя лично ответственным за гибель людей в войне, которую Россия развязала против Украины. По его словам, Киев якобы не проявляет готовности к миру, в то время как Москва якобы пытается закончить конфликт на условиях, озвученных еще в июне 2024 года в Министерстве иностранных дел РФ. Тогда Путин потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, российский президент напомнил о саммите на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом. Он утверждал, что тогда якобы согласился на предложенные Трампом условия, отметив, что компромиссы, предложенные США, были сложными для России, но на них согласились.

