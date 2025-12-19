logo

Путин выдал циничное заявление о пожеланиях для Украины на 2026 год: шокирующие детали
НОВОСТИ

Путин выдал циничное заявление о пожеланиях для Украины на 2026 год: шокирующие детали

В то же время, диктатор лидер подчеркнул необходимость устранить первопричину войны

19 декабря 2025, 15:40
Автор:
Клименко Елена

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Кремль якобы стремится к тому, чтобы в 2026 году не возникало "военных конфликтов". Об этом глава РФ сообщил во время ответа на вопросы граждан, передают российские СМИ.

Путин выдал циничное заявление о пожеланиях для Украины на 2026 год: шокирующие детали

Фото: из открытых источников

"Нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов", – отметил Путин.

Он добавил, что якобы мирные намерения России. Он добавил, что страна стремится решать все "противоречивые вопросы путем мирных переговоров".

"Несомненно, и я думаю, что вы согласитесь, что нам следует устранить первопричину конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долговременным, устойчивым и надежным. Этого мы и будем стремиться", — добавил глава Кремля, снова апеллируя якобы необходимость установления стабильности.

В то же время, Путин заявил, что не считает себя лично ответственным за гибель людей в войне, которую Россия развязала против Украины. По его словам, Киев якобы не проявляет готовности к миру, в то время как Москва якобы пытается закончить конфликт на условиях, озвученных еще в июне 2024 года в Министерстве иностранных дел РФ. Тогда Путин потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, российский президент напомнил о саммите на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом. Он утверждал, что тогда якобы согласился на предложенные Трампом условия, отметив, что компромиссы, предложенные США, были сложными для России, но на них согласились.

Как уже писали "Комментарии", визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву стал "плохой новостью" для России, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в комментарии для СМИ.



