Російський правитель Володимир Путін заявив, що Кремль нібито прагне, аби у 2026 році не виникало "військових конфліктів". Про це очільник РФ повідомив під час відповіді на запитання громадян, передають російські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

"Нам теж дуже б хотілося, щоб ми наступного року жили в умовах миру та без всіляких військових конфліктів", – зазначив Путін.



Він додав, що нібито мирні наміри Росії. Він додав, що країна прагне вирішувати всі "суперечливі питання шляхом мирних переговорів".

"Без сумніву, і я думаю, що ви погодитеся, що нам слід усунути першопричину конфлікту, щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб мир був довготривалим, стійким та надійним. Цього ми й будемо прагнути", – додав очільник Кремля, знову апелюючи до нібито необхідності встановлення стабільності.

Водночас Путін заявив, що не вважає себе особисто відповідальним за загибель людей у війні, яку Росія розв’язала проти України. За його словами, Київ, нібито, не проявляє готовності до миру, тоді як Москва нібито намагається закінчити конфлікт на умовах, озвучених ще в червні 2024 року у Міністерстві закордонних справ РФ. Тоді Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Крім того, російський президент нагадав про саміт на Алясці з американським лідером Дональдом Трампом. Він стверджував, що тоді нібито погодився на запропоновані Трампом умови, зазначивши, що компроміси, запропоновані США, були складними для Росії, але на них усе ж погодилися.

