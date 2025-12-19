logo_ukra

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін видав цинічну заяву про побажання для України на 2026 рік: шокуючі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін видав цинічну заяву про побажання для України на 2026 рік: шокуючі деталі

Водночас диктатор лідер підкреслив необхідність усунути першопричину війни

19 грудня 2025, 15:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Кремль нібито прагне, аби у 2026 році не виникало "військових конфліктів". Про це очільник РФ повідомив під час відповіді на запитання громадян, передають російські ЗМІ.

Путін видав цинічну заяву про побажання для України на 2026 рік: шокуючі деталі

Фото: з відкритих джерел

"Нам теж дуже б хотілося, щоб ми наступного року жили в умовах миру та без всіляких військових конфліктів", – зазначив Путін. 

Він додав, що нібито мирні наміри Росії. Він додав, що країна прагне вирішувати всі "суперечливі питання шляхом мирних переговорів".

"Без сумніву, і я думаю, що ви погодитеся, що нам слід усунути першопричину конфлікту, щоб нічого подібного в майбутньому не повторювалося, щоб мир був довготривалим, стійким та надійним. Цього ми й будемо прагнути", – додав очільник Кремля, знову апелюючи до нібито необхідності встановлення стабільності. 

Водночас Путін заявив, що не вважає себе особисто відповідальним за загибель людей у війні, яку Росія розв’язала проти України. За його словами, Київ, нібито, не проявляє готовності до миру, тоді як Москва нібито намагається закінчити конфлікт на умовах, озвучених ще в червні 2024 року у Міністерстві закордонних справ РФ. Тоді Путін вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

Крім того, російський президент нагадав про саміт на Алясці з американським лідером Дональдом Трампом. Він стверджував, що тоді нібито погодився на запропоновані Трампом умови, зазначивши, що компроміси, запропоновані США, були складними для Росії, але на них усе ж погодилися. 

Як вже писали "Коментарі", візит українського президента Володимира Зеленського до Варшави став "поганою новиною" для Росії, заявив президент Польщі Кароль Навроцький у коментарі для ЗМІ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини