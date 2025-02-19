Сколько стоила Украине война: Зеленский впервые назвал сумму и вклад партнеров

Украина потратила 320 млрд долларов на ведение войны с РФ. Речь о расходах на вооружение, а не об убытках — это отдельная цифра. Об этом 19 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что Украина потратила на ведение войны с РФ 320 миллиардов долларов. Фото: Офис президента

Из 320 миллиардов на долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов, 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил Зеленский.

"Нам война стоила 320 миллиардов. 120 миллиардов — это мы, народ Украины, налогоплательщики. 200 миллиардов — это Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз. Мы говорим об оружии, это пакет оружия — 320 миллиардов. Всего Соединенные Штаты Америки дали нам на сегодня около 60 миллиардов, и мы получили еще плюс 31,5 миллиарда. 67 миллиардов оружия и 31,5 миллиарда — это прямая финансовая помощь в бюджет", — сказал украинский лидер.

По его словам, "были какие-то отдельные программы", и Украина, безусловно, благодарна за все эти гуманитарные программы, "но это нельзя насчитывать (как долг Украины)", — добавил Зеленский.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский скорректировал озвученную президентом США Дональдом Трампом информацию о том, что рейтинг действующего президента Украины всего 4%. Украинский лидер заявил, что "поменять его прямо сейчас не удастся", потому что доверяют ему, по свежим данным, 57% украинцев.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор . Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.