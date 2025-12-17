Для ведения стратегической наступательной операции россияне нарастили группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не достигла. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.

Сырский сообщил о сотнях тысяч войск россиян на фронте: что известно

"Привел конкретные примеры успешных действий сил обороны Украины. Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.

Отдельно остановился на ситуации в Покровском направлении. Здесь противник уже более 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу. В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровской", – подчеркнул Сырский.

Он также подчеркнул, что, кроме действий на фронте, Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории.

"Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры России средствами Deep Strike. В результате этих ударов прямые и косвенные потери россии с начала года составляют в общей сложности 21,5 млрд долларов", – отметил Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов по итогам года на совместном совещании с Путиным заявил, что оккупировано более 300 украинских населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории. Белоусов заявил об оккупации Купянска, Волчанска и Покровска.