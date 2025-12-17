Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов за підсумками року на спільній нараді з Путіним заявив, що окуповано понад 300 українських населених пунктів та понад шість тисяч квадратних кілометрів території.

У Росії оголосили про свої «перемоги»: що не так

"Це на третину перевищує торішні показники. Причому темпи просування угруповань військ "Схід", "Центр" та "Захід" порівняно з 2024 роком зросли у півтора-два рази", – заявив глава МО РФ.

За його словами, на Харківщині окуповано місто Вовчанськ і продовжується створення "зони безпеки" у Харківській та Сумській областях.

"В результаті – знижено загрозу вторгнення супротивника у Білгородську, Курську та Брянську області. Це дозволило розпочати розмінування території. Вже очищено понад 150 тисяч гектарів, знищено близько трьох мільйонів вибухонебезпечних предметів. Почалося відновлення соціальної та економічної інфраструктури у прикордонних районах. Це створює умови для налагодження мирного життя громадян", – заявляє Білоусов.

Він також наполягає на тому, що ЗС РФ окупували Куп'янськ, незважаючи на те, що сам президент України Володимир Зеленський особисто показав, що це не так.

"Угруповання військ "Захід" – зайняло стратегічно важливе місто Куп'янськ, яке противник безуспішно намагається собі повернути. Через нього проходили шляхи постачання підрозділів ЗСУ. Це дозволить розширити "смугу безпеки" у Харківській області та знизити загрозу обстрілів противникам північних районів ЛНР. Наразі ліквідується оточене угруповання на лівому березі річки Оскол на схід від Куп'янська", – заявляє міністр.

Він також зазначив, що росіяни продовжують окупувати Лиман та відкривають собі шлях до Слов'янська на Донеччині.

""Південне" угруповання військ у ході наступальних дій зайняло потужні укріпрайони противника — Часів Яр, Курахове та Сіверськ. Наразі тривають бої за місто Костянтинівка. Він є ключем до останнього оплоту київського режиму на Донбасі – Дружківсько-Краматорсько-Слов'янській агломерації. Захоплення цього рубежу дозволить завершити звільнення Донецької Народної Республіки за короткий термін.

Угруповання військ "Центр" взяло під контроль місто Красноармійськ, яке було символом опору і української армії, і західних кураторів", – додає Білоусов, зазначивши, що у Мирнограді ЗС РФ також "заблокували ЗСУ".

Окремо Білоусов повідомив, що росіяни "високими темпами просуваються" у глибину оборони у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Тільки з 1 листопада поточного року під контроль угруповання перейшло понад 400 квадратних кілометрів території та звільнено 24 населені пункти. Триває визволення міста Гуляйполе. Це важливий укріплений район ЗСУ та транспортний вузол, взяття якого дозволить створити умови для звільнення всього Запоріжжя", – повідомив при Путіні міністр оборони країни-агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як відбувається зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.