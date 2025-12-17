Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов по итогам года на совместном совещании с Путиным заявил, что оккупировано свыше 300 украинских населенных пунктов и более шести тысяч квадратных километров территории.

В России объявили о своих «победах»: что не так

"Это на треть превышает прошлогодние показатели. Причем, темпы продвижения группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза", – заявил глава МО РФ.

По его словам, на Харьковщине оккупирован город Волчанск и продолжается создание "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях.

"В результате – снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Это позволило приступить к разминированию территории. Уже очищено более 150 тысяч гектаров, уничтожено около трех миллионов взрывоопасных предметов. Началось восстановление социальной и экономической инфраструктуры в приграничных районах. Это создает условия для налаживания мирной жизни граждан", – заявляет Белоусов.

Он также продолжает настаивать на том, что ВС РФ оккупировали Купянск, не смотря на то, что сам президент Украины Владимир Зеленский лично показал, что это не так.

"Группировка войск "Запад" – заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить "полосу безопасности" в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР. В настоящее время ликвидируется окруженная группировка на левом берегу реки Оскол восточнее Купянска", – заявляет министр.

Он также отметил, что россияне продолжают оккупировать Лиман и открывают себе путь к Славянску на Донетчине.

" "Южная" группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные укрепрайоны противника – Часов Яр, Курахово и Северск. В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе – Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Захват этого рубежа позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в короткие сроки.

Группировка войск "Центр" взяла под контроль город Красноармейск, который являлся символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов". – добавляет Белоусов, отметив, что в Мирнограде ВС РФ также "заблокировали ВСУ".

Отдельно Белоусов сообщил, что россияне "высокими темпами продвигаются" в глубину обороны в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Только с 1 ноября текущего года под контроль группировки перешло свыше 400 квадратных километров территории и освобождено 24 населенных пункта. Продолжается освобождение города Гуляйполе. Это важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья", – сообщил при Путине министр обороны страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.