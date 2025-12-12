Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, чтобы своими глазами посмотреть, как проходит зачистка города на Харьковщине от вражеских войск.

Зеленский приехал в Купянск, который «оккупировал» Путин

"Желаю здоровья! Сегодня Купянское направление. Наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купянске. Мы видим. Был. Я поздравил ребят, спасибо каждому подразделению, всем бьющимся здесь, всем, кто уничтожает оккупанта.

Сегодня очень важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов дипломатии. Именно так это работает, все наши сильные позиции внутри страны, сильные позиции в разговоре по окончании войны. Спасибо каждому воину, горжусь вами, благодарю все наши сухопутные войска, сегодня исключительно ваш день", – подчеркнул президент в видеообращении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города на Харьковщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

"Тяжелая и длительная операция продолжается, ведь кац*пские анклавы еще есть в центральной части города. В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия СОУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска", – отмечают в проекте.