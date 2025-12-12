logo_ukra

Зеленський приїхав до Куп’янська, який «окупував» Путін

Президент України приїхав до Куп’янська, який російська пропаганда «захопила»

12 грудня 2025, 14:52
Автор:
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп’янський напрямок, щоб на власні очі подивитися, як проходить зачистка міста на Харківщині від ворожих військ.

"Бажаю здоров'я! Сьогодні Куп'янський напрямок. Наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо. Був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта.

Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює, всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну, пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам, сьогодні виключно ваш день", – наголосив президент у відеозверненні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію аналітиків проєкту DeepState.

"Важка і довга операція триває, адже кац*пські анклави ще є у центральній частині міста. У мережі вже чимало кадрів, які підтверджують успішні дії СОУ, тому ми публікуємо ті відомості, про які уже безпечно казати. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць самого Куп'янська", – зазначають у проєкті.



